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הכרזת החות'ים על "מצור ימי" על סעודיה עלולה ליצור תרחיש שיטלטל את האזור ואת שוק האנרגיה העולמי, ולהשליך על ארה"ב ועל פעילותה באזור

דורון פסקין | 21 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

האיום החות'י בים האדום: החזית שמאיימת על סעודיה וארה"ב

החות'ים הודיעו אתמול על "מצור ימי" נגד סעודיה, על רקע ההסלמה המחודשת בין הצדדים. בהודעתם לא הגדירו החות'ים אילו אוניות, נמלים או אזורים ימיים ייכללו במצור, ואף לא מסרו כיצד בכוונתם לאכוף אותו.

עם זאת, לפי חוקרים במכוני מחקר אמריקניים, מדובר במהלך שעשוי לחייב את ארה"ב להתמודד במקביל עם שיבושים חסרי תקדים בשני צדי חצי האי ערב – מול איראן במצר הורמוז ומול שלוחיה בים האדום.

פגיעה בעורק החירום הסעודי

ויל טודמן, עמית בכיר במרכז ללימודים אסטרטגיים ובין-לאומיים בוושינגטון (CSIS), פרסם כבר באפריל מאמר בו הזהיר כי ממשל טראמפ עשוי להמעיט בחשיבות האיום החות'י.

מצר באב אל-מנדב

מצר באב אל-מנדב | מקור: NASA Johnson Space Center/Public Domain

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