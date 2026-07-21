האיום החות'י בים האדום: החזית שמאיימת על סעודיה וארה"ב

החות'ים הודיעו אתמול על "מצור ימי" נגד סעודיה, על רקע ההסלמה המחודשת בין הצדדים. בהודעתם לא הגדירו החות'ים אילו אוניות, נמלים או אזורים ימיים ייכללו במצור, ואף לא מסרו כיצד בכוונתם לאכוף אותו.

עם זאת, לפי חוקרים במכוני מחקר אמריקניים, מדובר במהלך שעשוי לחייב את ארה"ב להתמודד במקביל עם שיבושים חסרי תקדים בשני צדי חצי האי ערב – מול איראן במצר הורמוז ומול שלוחיה בים האדום.