עיתון אלערבי אלג'דיד הפרו קטארי ציטט מקור בצבא לבנון שמסר כי בשלב הראשון יבוצעו סריקות הנדסיות לאיתור וסילוק איומים, ורק לאחר השלמתן תותר חזרת התושבים
דורון פסקין | 21 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
שלב הפיילוט – צבא לבנון הודיע על כניסה לעיירה זוטר אל-ע'רבייה
צבא לבנון החל הבוקר לפרוס את כוחותיו בעיירה זוטר אל-ע'רבייה שבמחוז נבטיה, לאחר השלמת התיאומים שנועדו לאפשר את כניסתו לאזור.
בהודעה רשמית שפרסם מסר הצבא כי יחידותיו החלו להתפרס בעיירה, וביקש מהאזרחים שלא להגיע אליה עד להתייצבות המצב הביטחוני.
מקור בצבא לבנון מסר לעיתון הפרו-קטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" כי בשלב הנוכחי רק יחידות הצבא מורשות להיכנס לזוטר אל-ע'רבייה, וכי כניסת תושבים עדיין אסורה. לדבריו, הצבא יחל בסריקות הנדסיות לאיתור ולסילוק איומים, ובהם תחמושת שלא התפוצצה, מוקשים ומכשולים נוספים. רק לאחר השלמת הפעילות והכרזת העיירה כבטוחה תתאפשר חזרת האזרחים.
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