כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

עיתון אלערבי אלג'דיד הפרו קטארי ציטט מקור בצבא לבנון שמסר כי בשלב הראשון יבוצעו סריקות הנדסיות לאיתור וסילוק איומים, ורק לאחר השלמתן תותר חזרת התושבים

דורון פסקין | 21 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

שלב הפיילוט – צבא לבנון הודיע על כניסה לעיירה זוטר אל-ע'רבייה

צבא לבנון החל הבוקר לפרוס את כוחותיו בעיירה זוטר אל-ע'רבייה שבמחוז נבטיה, לאחר השלמת התיאומים שנועדו לאפשר את כניסתו לאזור.

בהודעה רשמית שפרסם מסר הצבא כי יחידותיו החלו להתפרס בעיירה, וביקש מהאזרחים שלא להגיע אליה עד להתייצבות המצב הביטחוני.

מקור בצבא לבנון מסר לעיתון הפרו-קטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" כי בשלב הנוכחי רק יחידות הצבא מורשות להיכנס לזוטר אל-ע'רבייה, וכי כניסת תושבים עדיין אסורה. לדבריו, הצבא יחל בסריקות הנדסיות לאיתור ולסילוק איומים, ובהם תחמושת שלא התפוצצה, מוקשים ומכשולים נוספים. רק לאחר השלמת הפעילות והכרזת העיירה כבטוחה תתאפשר חזרת האזרחים.

צבא לבנון בסיור בדרום לבנון, 25 באוקטובר 2024

צבא לבנון בסיור בדרום לבנון, 25 באוקטובר 2024 | צילום: AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, במועצת הביטחון של האו"ם, 29 בנובמבר 2023
קטאר דורשת מאיראן פיצויים על תקיפת מכלית ועל ירי טילים לשטחה

דורון פסקין

דוחא פנתה למזכ"ל האו"ם ולמועצת הביטחון בדרישה להטיל על טהראן אחריות משפטית מלאה לתקיפות שאירעו החודש, והבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות להגיב בהתאם לסעיף 51 למגילת האו"ם

ספינת מלחמה אמריקנית אוכפת את המצור הימי על איראן, 24 באפריל 2026
חילופי האש במפרץ נמשכים; ארה"ב תקפה באיראן לילה עשירי ברציפות

דורון פסקין

צבא ארה"ב מסר כי הותקפו מרכזי פיקוד, אתרי שיגור ומערכות הגנה אווירית. באיראן טענו כי תקפו בתגובה בסיסים אמריקניים, מערכות HIMARS, מכ"מים וסוללות פטריוט בכווית ובבחריין

עצרת המחאה של מתרגלי פאלון גונג מול שגרירות סין היום
תל אביב: מתרגלי פאלון גונג ערכו עצרת מחאה שקטה מול שגרירות סין לציון 27 שנים לרדיפה

צוות מגזין אפוק

אישי ציבור ורבנים שלחו מכתבי תמיכה, בהם נתן שרנסקי, הרב שלמה אבינר, מיכאל פואה ופרופ' יעל שמש מאוניברסיטת בר-אילן. "עצוב שהמפלגה הקומוניסטית הסינית רודפת במשך שנים רבות אנשים המבקשים לחיות על פי אמת, חמלה, סובלנות". במגזין אפוק אנו מסקרים את הרדיפה האכזרית מאז 2006

כוחות צבא לבנון בכפר ביר א-סלסל שבדרום לבנון, 15 ביוני 2026
ארה"ב: החל שלב הפיילוט במסגרת ההסכם בין ישראל ללבנון

דורון פסקין

מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי הפיילוט החל בשלושה כפרים בדרום לבנון: "אבן דרך זו היא תוצאה ישירה של הדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון ברומא"

כוחות חות'ים, 25 ביוני 2026 |
החות'ים הכריזו על "מצור ימי" נגד סעודיה

דורון פסקין

על רקע ההסלמה בין הצדדים, הודיעו החות'ים כי המצור יהיה על בסיס משוואה של עין תחת עין: "אנו מדגישים את זכותו של עמנו הגדול להשיב למצור במצור ולהשיב לכל הסלמה בהסלמה"

ראש הלשכה המדינית החדש של ארגון הטרור חמאס, ח'ליל אל-חיה, 19 באוקטובר 2022
ח'ליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של חמאס

דורון פסקין

אל-חיה גבר על ח'אלד משעל בתום שלושה סבבי הצבעה ויחליף את יחיא סינוואר, שחוסל באוקטובר 2024. בחירתו מסיימת תקופה של קרוב לשנתיים שבה נוהל חמאס באמצעות מועצת הנהגה זמנית

שתפו: