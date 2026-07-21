שלב הפיילוט – צבא לבנון הודיע על כניסה לעיירה זוטר אל-ע'רבייה

על רקע ההסלמה בין הצדדים, הודיעו החות'ים כי המצור יהיה על בסיס משוואה של עין תחת עין: "אנו מדגישים את זכותו של עמנו הגדול להשיב למצור במצור ולהשיב לכל הסלמה בהסלמה"