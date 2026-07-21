כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

דוחא פנתה למזכ"ל האו"ם ולמועצת הביטחון בדרישה להטיל על טהראן אחריות משפטית מלאה לתקיפות שאירעו החודש, והבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות להגיב בהתאם לסעיף 51 למגילת האו"ם

דורון פסקין | 21 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

קטאר דורשת מאיראן פיצויים על תקיפת מכלית ועל ירי טילים לשטחה

קטאר פנתה למזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, ולשגריר הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, זנון מוקונגו נגאי, המכהן כנשיא מועצת הביטחון בחודש יולי, בדרישה להטיל על איראן אחריות משפטית מלאה לתקיפת מכלית קטארית ולשתי מתקפות טילים על שטחה במהלך החודש הנוכחי.

הדרישות הקטאריות הועלו בשני מכתבים זהים ששלחה שגרירת קטאר באו"ם, עליא אחמד בן סיף אאל-ת'אני.

בהודעה רשמית שפרסם הלילה משרד החוץ הקטארי נכתב כי הפניות עוסקות ב"התפתחויות בתוקפנות האיראנית נגד שטחה של קטאר". דוחא הגדירה את האירועים "הפרה בוטה של ריבונותה הלאומית, פגיעה ישירה בביטחונה ובשלמות שטחה והסלמה בלתי מקובלת המאיימת על ביטחון האזור ויציבותו".

ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, במועצת הביטחון של האו"ם, 29 בנובמבר 2023

ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, במועצת הביטחון של האו"ם, 29 בנובמבר 2023 | צילום: ANDREA RENAULT/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ספינת מלחמה אמריקנית אוכפת את המצור הימי על איראן, 24 באפריל 2026
חילופי האש במפרץ נמשכים; ארה"ב תקפה באיראן לילה עשירי ברציפות

דורון פסקין

צבא ארה"ב מסר כי הותקפו מרכזי פיקוד, אתרי שיגור ומערכות הגנה אווירית. באיראן טענו כי תקפו בתגובה בסיסים אמריקניים, מערכות HIMARS, מכ"מים וסוללות פטריוט בכווית ובבחריין

עצרת המחאה של מתרגלי פאלון גונג מול שגרירות סין היום
תל אביב: מתרגלי פאלון גונג ערכו עצרת מחאה שקטה מול שגרירות סין לציון 27 שנים לרדיפה

צוות מגזין אפוק

אישי ציבור ורבנים שלחו מכתבי תמיכה, בהם נתן שרנסקי, הרב שלמה אבינר, מיכאל פואה ופרופ' יעל שמש מאוניברסיטת בר-אילן. "עצוב שהמפלגה הקומוניסטית הסינית רודפת במשך שנים רבות אנשים המבקשים לחיות על פי אמת, חמלה, סובלנות". במגזין אפוק אנו מסקרים את הרדיפה האכזרית מאז 2006

כוחות צבא לבנון בכפר ביר א-סלסל שבדרום לבנון, 15 ביוני 2026
ארה"ב: החל שלב הפיילוט במסגרת ההסכם בין ישראל ללבנון

דורון פסקין

מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי הפיילוט החל בשלושה כפרים בדרום לבנון: "אבן דרך זו היא תוצאה ישירה של הדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון ברומא"

כוחות חות'ים, 25 ביוני 2026 |
החות'ים הכריזו על "מצור ימי" נגד סעודיה

דורון פסקין

על רקע ההסלמה בין הצדדים, הודיעו החות'ים כי המצור יהיה על בסיס משוואה של עין תחת עין: "אנו מדגישים את זכותו של עמנו הגדול להשיב למצור במצור ולהשיב לכל הסלמה בהסלמה"

ראש הלשכה המדינית החדש של ארגון הטרור חמאס, ח'ליל אל-חיה, 19 באוקטובר 2022
ח'ליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של חמאס

דורון פסקין

אל-חיה גבר על ח'אלד משעל בתום שלושה סבבי הצבעה ויחליף את יחיא סינוואר, שחוסל באוקטובר 2024. בחירתו מסיימת תקופה של קרוב לשנתיים שבה נוהל חמאס באמצעות מועצת הנהגה זמנית

צ'ארלס מלך בריטניה בפגישתו היום עם ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהאם, בארמון בקינגהאם היום
חילופי שלטון בבריטניה: אנדי ברנהאם מונה לראש הממשלה החדש

דורון פסקין

ברנהאם, שנבחר למנהיג החדש של מפלגת הלייבור, יוביל את המפלגה והממשלה במקומו של קיר סטארמר. בהמשך היום הוא צפוי להציג את ממשלתו החדשה

שתפו: