דוחא פנתה למזכ"ל האו"ם ולמועצת הביטחון בדרישה להטיל על טהראן אחריות משפטית מלאה לתקיפות שאירעו החודש, והבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות להגיב בהתאם לסעיף 51 למגילת האו"ם
דורון פסקין | 21 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
קטאר דורשת מאיראן פיצויים על תקיפת מכלית ועל ירי טילים לשטחה
קטאר פנתה למזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, ולשגריר הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, זנון מוקונגו נגאי, המכהן כנשיא מועצת הביטחון בחודש יולי, בדרישה להטיל על איראן אחריות משפטית מלאה לתקיפת מכלית קטארית ולשתי מתקפות טילים על שטחה במהלך החודש הנוכחי.
הדרישות הקטאריות הועלו בשני מכתבים זהים ששלחה שגרירת קטאר באו"ם, עליא אחמד בן סיף אאל-ת'אני.
בהודעה רשמית שפרסם הלילה משרד החוץ הקטארי נכתב כי הפניות עוסקות ב"התפתחויות בתוקפנות האיראנית נגד שטחה של קטאר". דוחא הגדירה את האירועים "הפרה בוטה של ריבונותה הלאומית, פגיעה ישירה בביטחונה ובשלמות שטחה והסלמה בלתי מקובלת המאיימת על ביטחון האזור ויציבותו".
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