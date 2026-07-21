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צבא ארה"ב מסר כי הותקפו מרכזי פיקוד, אתרי שיגור ומערכות הגנה אווירית. באיראן טענו כי תקפו בתגובה בסיסים אמריקניים, מערכות HIMARS, מכ"מים וסוללות פטריוט בכווית ובבחריין

דורון פסקין | 21 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

חילופי האש במפרץ נמשכים; ארה"ב תקפה באיראן לילה עשירי ברציפות

ארה"ב השלימה לפנות בוקר, שעון ישראל, סבב נוסף של תקיפות באיראן. לפי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הכוחות האמריקניים תקפו מרכזי פיקוד צבאיים, יכולות ימיות, אתרי שיגור של טילים וכטב"מים ומערכות הגנה אווירית.

CENTCOM מסר כי מטרת התקיפות הייתה לצמצם את יכולתה של איראן להמשיך לתקוף כלי שייט מסחריים העוברים במצר הורמוז. לדבריו, מאז תחילת מאי סייעו הכוחות האמריקניים למעברם של כ-900 כלי שייט מסחריים, שנשאו כ-450 מיליון חביות נפט גולמי.

עוד נמסר כי הכוחות האמריקניים נותרו ערוכים לגבות מחיר מאיראן "בגין התוקפנות הבלתי מוצדקת נגד יורדי ים אזרחיים".

ספינת מלחמה אמריקנית אוכפת את המצור הימי על איראן, 24 באפריל 2026

ספינת מלחמה אמריקנית אוכפת את המצור הימי על איראן, 24 באפריל 2026 | צילום: U.S. Navy via Getty Images

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