אישי ציבור ורבנים שלחו מכתבי תמיכה, בהם נתן שרנסקי, הרב שלמה אבינר, מיכאל פואה ופרופ' יעל שמש מאוניברסיטת בר-אילן. "עצוב שהמפלגה הקומוניסטית הסינית רודפת במשך שנים רבות אנשים המבקשים לחיות על פי אמת, חמלה, סובלנות". במגזין אפוק אנו מסקרים את הרדיפה האכזרית מאז 2006
צוות מגזין אפוק | 20 ביולי 2026 | חדשות | 4 דק׳
תל אביב: מתרגלי פאלון גונג ערכו עצרת מחאה שקטה מול שגרירות סין לציון 27 שנים לרדיפה
הערב התקיימה מול שגרירות סין בתל אביב עצרת מחאה שקטה בהשתתפות עשרות מתרגלי השיטה הרוחנית פאלון גונג מכל רחבי הארץ. העצרת נערכת לציון 27 שנים מאז החלה הרדיפה השיטתית של מתרגלי השיטה בידי המשטר הסיני.
המשתתפים ביקשו להעלות מודעות ציבורית לרדיפת מתרגלי פאלון גונג בסין, וכן לטענות בדבר קצירת איברים בכפייה מאסירי מצפון – רבים מהם מתרגלי השיטה. לדברי המארגנים, במהלך השבוע נערכות עצרות דומות בעשרות ערים ברחבי העולם, כחלק מיום מחאה בין-לאומי ב-20 ביולי, התאריך בו החלה הרדיפה בסין בשנת 1999.
לקראת האירוע שלחו כמה אישי ציבור מכתבי תמיכה והזדהות. אסיר ציון והשר לשעבר נתן שרנסקי כתב כי העקרונות שעליהם מבוססת שיטת הפאלון דאפא – אמת, חמלה וסובלנות – הם "ערכים אוניברסליים המשותפים לכל בני האדם".
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