מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי הפיילוט החל בשלושה כפרים בדרום לבנון: "אבן דרך זו היא תוצאה ישירה של הדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון ברומא"
דורון פסקין | 20 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
ארה"ב: החל שלב הפיילוט במסגרת ההסכם בין ישראל ללבנון
מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה היום כי החל יישום שלב הפיילוט בהסכם המסגרת בין ישראל ללבנון, זאת על ידי כניסת צבא לבנון לשלושה כפרים בדרום המדינה.
לפי ההודעה האמריקנית, "היום החלו פעולות אזור פיילוט בכפרים פרון, סריפה וזווטר אל-ע'רביה בהתאם למסגרת התלת-צדדית ותחת חסות קבוצת התיאום הצבאי ללבנון.
"אבן דרך זו היא תוצאה ישירה של הדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר בין ישראל ללבנון ברומא. ארה"ב תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם שני הצדדים כדי ליישם את המסגרת עד לסיום מוצלח".
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