על רקע ההסלמה בין הצדדים, הודיעו החות'ים כי המצור יהיה על בסיס משוואה של עין תחת עין: "אנו מדגישים את זכותו של עמנו הגדול להשיב למצור במצור ולהשיב לכל הסלמה בהסלמה"
דורון פסקין | 20 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
החות'ים הכריזו על "מצור ימי" נגד סעודיה
החות'ים בתימן הכריזו היום על הטלת "מצור ימי" נגד סעודיה, על רקע ההסלמה המחודשת בין הצדדים. לטענתם, ריאד ממשיכה להגביל את פעילות הנמלים ושדות התעופה באזורים הנתונים לשליטתם.
"הכוחות המזוינים של תימן מכריזים על מצור ימי נגד האויב הסעודי הפושע, על בסיס המשוואה של 'עין תחת עין', החל מיד עם פרסום הודעה זו", נמסר בהודעה שפרסם הדובר הצבאי של החות'ים. "אנו מדגישים את זכותו של עמנו הגדול להשיב למצור במצור ולהשיב לכל הסלמה בהסלמה, ובכך לבסס את המשוואה הזאת".
ההכרזה פורסמה לאחר כמה ימים של הסלמה בין החות'ים לסעודיה. בשבוע שעבר האשימו החות'ים את סעודיה בתקיפת נמל התעופה הבין-לאומי בצנעא. לאחר מכן הודיעו כי שיגרו טילים וכלי-טיס בלתי-מאוישים לעבר נמל התעופה אבהא שבדרום סעודיה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו