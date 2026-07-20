החות'ים הכריזו על "מצור ימי" נגד סעודיה

החות'ים בתימן הכריזו היום על הטלת "מצור ימי" נגד סעודיה, על רקע ההסלמה המחודשת בין הצדדים. לטענתם, ריאד ממשיכה להגביל את פעילות הנמלים ושדות התעופה באזורים הנתונים לשליטתם.

"הכוחות המזוינים של תימן מכריזים על מצור ימי נגד האויב הסעודי הפושע, על בסיס המשוואה של 'עין תחת עין', החל מיד עם פרסום הודעה זו", נמסר בהודעה שפרסם הדובר הצבאי של החות'ים. "אנו מדגישים את זכותו של עמנו הגדול להשיב למצור במצור ולהשיב לכל הסלמה בהסלמה, ובכך לבסס את המשוואה הזאת".