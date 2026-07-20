חילופי שלטון בבריטניה: אנדי ברנהאם מונה לראש הממשלה החדש

חילופי השלטון בבריטניה התקיימו היום רשמית לאחר שראש הממשלה היוצא, קיר סטארמר, עזב רשמית את תפקידו ובמקומו מונה אנדי ברנהאם לראש הממשלה החדש.

ארמון בקינגהאם אישר רשמית בהודעה כי המלך צ'רלס השלישי הזמין היום את ברנהאם להרכיב ממשלה חדשה, לאחר שראש הממשלה היוצא קיר סטארמר הגיש למלך את התפטרותו. ברנהאם קיבל את ההזמנה והפך רשמית לראש הממשלה.