ברנהאם, שנבחר למנהיג החדש של מפלגת הלייבור, יוביל את המפלגה והממשלה במקומו של קיר סטארמר. בהמשך היום הוא צפוי להציג את ממשלתו החדשה
דורון פסקין | 20 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
חילופי שלטון בבריטניה: אנדי ברנהאם מונה לראש הממשלה החדש
חילופי השלטון בבריטניה התקיימו היום רשמית לאחר שראש הממשלה היוצא, קיר סטארמר, עזב רשמית את תפקידו ובמקומו מונה אנדי ברנהאם לראש הממשלה החדש.
ארמון בקינגהאם אישר רשמית בהודעה כי המלך צ'רלס השלישי הזמין היום את ברנהאם להרכיב ממשלה חדשה, לאחר שראש הממשלה היוצא קיר סטארמר הגיש למלך את התפטרותו. ברנהאם קיבל את ההזמנה והפך רשמית לראש הממשלה.
ברנהאם, בן 56, כיהן עד לאחרונה כראש עיריית מנצ'סטר רבתי. הוא שב לפרלמנט ונבחר בסוף השבוע למנהיג מפלגת הלייבור שתישאר בשלטון, אך תחת הנהגה חדשה.
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