עשרה הרוגים בתקיפה על אוניית תבואה ליד אודסה

עשרה בני אדם נהרגו בתקיפה רוסית על אוניית סוחר שנשאה תבואה סמוך לאודסה, כך מסרה הבוקר רשות נמלי הים האוקראינית. ההודעה פורסמה לאחר שכוחות החילוץ השלימו במהלך הלילה את החיפושים בכלי השייט שנפגע.

האונייה Golden Leo יצאה ביום ראשון מנמל אודסה שבאוקראינה, לאחר שהוטענה בתירס. על סיפונה היו 17 אנשי צוות, אזרחי סוריה והודו, וכן נתב ימי אוקראיני שנשלח מטעם רשות הנמלים כדי להוביל את האונייה בבטחה אל מחוץ לאזור הנמל.