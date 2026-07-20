רשות הנמלים האוקראינית הודיעה כי אונייה שהובילה תירס מנמל אודסה נפגעה מטילי שיוט רוסיים. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, התקיפות הרוסיות האחרונות על נמלים ועל כלי שיט של אוקראינה כבר הפחיתו בכשליש את כושר יצוא התבואה שלה דרך הים
דורון פסקין | 20 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
עשרה הרוגים בתקיפה על אוניית תבואה ליד אודסה
עשרה בני אדם נהרגו בתקיפה רוסית על אוניית סוחר שנשאה תבואה סמוך לאודסה, כך מסרה הבוקר רשות נמלי הים האוקראינית. ההודעה פורסמה לאחר שכוחות החילוץ השלימו במהלך הלילה את החיפושים בכלי השייט שנפגע.
האונייה Golden Leo יצאה ביום ראשון מנמל אודסה שבאוקראינה, לאחר שהוטענה בתירס. על סיפונה היו 17 אנשי צוות, אזרחי סוריה והודו, וכן נתב ימי אוקראיני שנשלח מטעם רשות הנמלים כדי להוביל את האונייה בבטחה אל מחוץ לאזור הנמל.
לפי ההודעה האוקראינית, האונייה הותקפה בטילים על ידי כוחות רוסיים. שמונה אנשי צוות חולצו והועברו לחוף. עשרה אנשים, ובהם הנתב האוקראיני, נהרגו. האש שפרצה בספינה בעקבות התקיפה כובתה במהלך הלילה.
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