כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

רשות הנמלים האוקראינית הודיעה כי אונייה שהובילה תירס מנמל אודסה נפגעה מטילי שיוט רוסיים. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, התקיפות הרוסיות האחרונות על נמלים ועל כלי שיט של אוקראינה כבר הפחיתו בכשליש את כושר יצוא התבואה שלה דרך הים

דורון פסקין | 20 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

עשרה הרוגים בתקיפה על אוניית תבואה ליד אודסה

עשרה בני אדם נהרגו בתקיפה רוסית על אוניית סוחר שנשאה תבואה סמוך לאודסה, כך מסרה הבוקר רשות נמלי הים האוקראינית. ההודעה פורסמה לאחר שכוחות החילוץ השלימו במהלך הלילה את החיפושים בכלי השייט שנפגע.

האונייה Golden Leo יצאה ביום ראשון מנמל אודסה שבאוקראינה, לאחר שהוטענה בתירס. על סיפונה היו 17 אנשי צוות, אזרחי סוריה והודו, וכן נתב ימי אוקראיני שנשלח מטעם רשות הנמלים כדי להוביל את האונייה בבטחה אל מחוץ לאזור הנמל.

לפי ההודעה האוקראינית, האונייה הותקפה בטילים על ידי כוחות רוסיים. שמונה אנשי צוות חולצו והועברו לחוף. עשרה אנשים, ובהם הנתב האוקראיני, נהרגו. האש שפרצה בספינה בעקבות התקיפה כובתה במהלך הלילה.

תיעוד מהתקיפה הרוסית על האונייה Golden Leo בנמל אודסה

תיעוד מהתקיפה הרוסית על האונייה Golden Leo בנמל אודסה | מקור: חיל הים האוקראיני

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 10 בפברואר 2026 | צילום: ATTA KENARE / AFP via Getty Images
דובר משרד החוץ האיראני: קיבלנו הצעות ממתווכים להפחתת המתיחות עם ארה"ב

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י טען כי הפעילות הדיפלומטית נמשכת, אך "בה בעת, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תחסוך כל מאמץ כדי לעצור את פשעי ארה"ב"

בכירי חמאס חאלד משעל (מימין) וחליל אל-חיה (משמאל)
דיווח: חמאס השלים את השלב הראשון בבחירת ראש הלשכה המדינית

יוני בן מנחם

עיתון "אל-קודס אל-ערבי" הסעודי דיווח כי חליל אל-חיה גבר על חאלד משעל בבחירות ב"זירת עזה". בהמשך השבוע יתקיימו בחירות נוספות בזירת "יהודה ושומרון" ו"זירת החוץ". מדובר בסיבוב בחירה שלישי לאחר שבשני הסיבובים הקודמים לא הושג הרוב הדרוש

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת'
ארה"ב תקפה שוב באיראן; טראמפ: "איראן איבדה כמעט הכול מבחינה צבאית"

דורון פסקין

צבא ארה"ב תקף מטרות באיראן לילה תשיעי ברציפות. דיווחים על תקיפות איראניות בבחריין ובכווית

עמוד חשמל בטהראן, בירת איראן, 16 בדצמבר 2024
איראן חוזרת להפסקות חשמל יזומות – נזקי המלחמה והחום מעמיקים את המשבר

דורון פסקין

כ-4,200 מגה ואט נגרעו מיכולת רשת החשמל הארצית בעקבות התקיפות האחרונות, וההפסקות מתרחבות מטהראן ועד משהד

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 27 במאי 2026
איראן טוענת כי ארה"ב תקפה את אתר תחנת הכוח הגרעינית דארחוין

דורון פסקין

לפי דו"ח של סבא"א מפברואר האחרון, התחנה הייתה עדיין בשלבים מוקדמים של בנייה ולא הכילה חומר גרעיני

כוחות ימיים של החות'ים בתימן
דיווח: מצרים חידשה את ערוצי הקשר עם החות'ים מחשש לסגירת באב אל-מנדב

דורון פסקין

לפי עיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" הפרו קטארי, בקהיר חוששים מפגיעה קשה נוספת בכלכלה המצרית

שתפו: