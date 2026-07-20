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אל-חיה גבר על ח'אלד משעל בתום שלושה סבבי הצבעה ויחליף את יחיא סינוואר, שחוסל באוקטובר 2024. בחירתו מסיימת תקופה של קרוב לשנתיים שבה נוהל חמאס באמצעות מועצת הנהגה זמנית

דורון פסקין | 20 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ח'ליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של חמאס

חמאס הודיע היום כי ח'ליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור, במקומו של יחיא סינוואר, שחוסל ברפיח באוקטובר 2024.

בחירתו מסיימת תקופה של קרוב לשנתיים שבה נוהל חמאס באמצעות מועצת הנהגה זמנית, בעקבות חיסולם של איסמעיל הנייה וסינוואר בהפרש של חודשים ספורים.

אל-חיה גבר במרוץ על ח'אלד משעל, שכיהן בעבר כראש הלשכה המדינית ובשנים האחרונות עומד בראש הנהגת חמאס בחו"ל.

ראש הלשכה המדינית החדש של ארגון הטרור חמאס, ח'ליל אל-חיה, 19 באוקטובר 2022

ראש הלשכה המדינית החדש של ארגון הטרור חמאס, ח'ליל אל-חיה, 19 באוקטובר 2022 | צילום: LOUAI BESHARA/AFP via Getty Images

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