דובר משרד החוץ האיראני: קיבלנו הצעות ממתווכים להפחתת המתיחות עם ארה"ב

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, התייחס היום במהלך מסיבת העיתונאים השבועית שלו לאפשרות שיחודשו המגעים עם ארה"ב, זאת על רקע התקיפות ההדדיות במפרץ.

בקאא'י טען כי טהראן קיבלה הצעות ורעיונות מכמה מתווכים בניסיון להפחית את המתיחות בינה לבין ארה"ב.