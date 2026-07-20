אסמאעיל בקאא'י טען כי הפעילות הדיפלומטית נמשכת, אך "בה בעת, הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תחסוך כל מאמץ כדי לעצור את פשעי ארה"ב"
דורון פסקין | 20 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
דובר משרד החוץ האיראני: קיבלנו הצעות ממתווכים להפחתת המתיחות עם ארה"ב
דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, התייחס היום במהלך מסיבת העיתונאים השבועית שלו לאפשרות שיחודשו המגעים עם ארה"ב, זאת על רקע התקיפות ההדדיות במפרץ.
בקאא'י טען כי טהראן קיבלה הצעות ורעיונות מכמה מתווכים בניסיון להפחית את המתיחות בינה לבין ארה"ב.
הוא נשאל בנוגע לדיווחים שלפיהם קטאר הציגה יוזמות חדשות לחידוש המגעים, ובהן אפשרות להפסקת אש בת עשרה ימים בין טהראן לוושינגטון.
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