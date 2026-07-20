עיתון "אל-קודס אל-ערבי" הסעודי דיווח כי חליל אל-חיה גבר על חאלד משעל בבחירות ב"זירת עזה". בהמשך השבוע יתקיימו בחירות נוספות בזירת "יהודה ושומרון" ו"זירת החוץ". מדובר בסיבוב בחירה שלישי לאחר שבשני הסיבובים הקודמים לא הושג הרוב הדרוש
יוני בן מנחם | 20 ביולי 2026 | חדשות | 4 דק׳
דיווח: חמאס השלים את השלב הראשון בבחירת ראש הלשכה המדינית
העיתון הסעודי "אל-קודס אל-ערבי" דיווח הבוקר כי חמאס השלים את השלב הראשון בבחירת ראש הלשכה המדינית החדש, לאחר שקיים את ההצבעה ב"זירת עזה" – הנחשבת למורכבת ביותר מבין שלוש זירות הבחירה.
גורם בכיר בחמאס מסר לעיתון כי הבחירות נערכו בשבת בהתאם לנוהלי הארגון ותחת מעטה כבד של חשאיות. לדברי המקור, 23 חברי מועצת השורא הכללית מרצועת עזה, השתתפו בהצבעה. סך הכול מונה מועצת השורא הכללית של חמאס – ברצועה, ביהודה ושומרון ובזירת החוץ - 69 חברים.
הבחירות נערכו באופן מבוזר, מבלי לרכז את חברי המועצה במקום אחד, בשל אמצעי הביטחון המחמירים שנוקט חמאס על רקע המרדף שמנהלת ישראל אחר בכיריו ומבצעי החיסול נגדם.
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