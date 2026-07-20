דיווח: חמאס השלים את השלב הראשון בבחירת ראש הלשכה המדינית

העיתון הסעודי "אל-קודס אל-ערבי" דיווח הבוקר כי חמאס השלים את השלב הראשון בבחירת ראש הלשכה המדינית החדש, לאחר שקיים את ההצבעה ב"זירת עזה" – הנחשבת למורכבת ביותר מבין שלוש זירות הבחירה.

גורם בכיר בחמאס מסר לעיתון כי הבחירות נערכו בשבת בהתאם לנוהלי הארגון ותחת מעטה כבד של חשאיות. לדברי המקור, 23 חברי מועצת השורא הכללית מרצועת עזה, השתתפו בהצבעה. סך הכול מונה מועצת השורא הכללית של חמאס – ברצועה, ביהודה ושומרון ובזירת החוץ - 69 חברים.