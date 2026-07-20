ארה"ב תקפה שוב באיראן; טראמפ: "איראן איבדה כמעט הכול מבחינה צבאית"

ארה"ב ביצעה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה התשיעי ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, מסר כי הותקפו "מרכזי פיקוד צבאיים איראניים, אתרי הגנה אווירית ותצפית חופית, יכולות ימיות, אתרי שיגור של טילים וכטב"מים ורשתות תקשורת".

עוד נמסר כי מטרת הפעולה היא להמשיך לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף אוניות מסחריות ואזרחים העוברים במצר הורמוז, וכן לגבות מחיר מהכוחות האיראניים בעקבות ההתקפות נגד חיילים אמריקנים.