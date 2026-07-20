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צבא ארה"ב תקף מטרות באיראן לילה תשיעי ברציפות. דיווחים על תקיפות איראניות בבחריין ובכווית

דורון פסקין | 20 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב תקפה שוב באיראן; טראמפ: "איראן איבדה כמעט הכול מבחינה צבאית"

ארה"ב ביצעה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה התשיעי ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, מסר כי הותקפו "מרכזי פיקוד צבאיים איראניים, אתרי הגנה אווירית ותצפית חופית, יכולות ימיות, אתרי שיגור של טילים וכטב"מים ורשתות תקשורת".

עוד נמסר כי מטרת הפעולה היא להמשיך לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף אוניות מסחריות ואזרחים העוברים במצר הורמוז, וכן לגבות מחיר מהכוחות האיראניים בעקבות ההתקפות נגד חיילים אמריקנים.

לפי דיווחים באיראן, הדי פיצוצים נשמעו במהלך הלילה בדרום המדינה ובצפון-מערבה. נכון לשעות הבוקר המוקדמות, טרם פורסם באיראן אומדן רשמי מלא של מספר הנפגעים ושל היקף הנזק בגל התקיפות האחרון.

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, מזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת'

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה האמריקני, פיט הגסת' | צילום: Win McNamee/Getty Images

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