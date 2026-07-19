כ-4,200 מגה ואט נגרעו מיכולת רשת החשמל הארצית בעקבות התקיפות האחרונות, וההפסקות מתרחבות מטהראן ועד משהד
דורון פסקין | 19 ביולי 2026 | חדשות | 4 דק׳
איראן חוזרת להפסקות חשמל יזומות – נזקי המלחמה והחום מעמיקים את המשבר
משבר החשמל באיראן מחריף ומתבטא בהפסקות חשמל יזומות בשכונות מגורים, במרכזים מסחריים ובחלק מאזורי התעשייה. העלייה החדה בטמפרטורות והגידול בשימוש במערכות קירור מגיעים בשעה שרשת החשמל עדיין מתמודדת עם נזקים שנגרמו לתחנות כוח, לתחנות משנה ולקווי הולכה במהלך המלחמה האחרונה.
חברת תוואניר, האחראית לניהול רשת ההולכה והחלוקה באיראן, הגדירה את מצב מערכת החשמל כמצב חירום הדומה ל"ימי מלחמה או רעידת אדמה".
מנכ"ל החברה, מוחמד אלהדאד, קרא לציבור להפחית את הצריכה, כדי לאפשר העברת חשמל לאזורים החמים בדרום המדינה ולמפעלים. לדבריו, צמצום הצריכה במשקי הבית ובמגזרים שאינם יצרניים יאפשר להקצות חשמל רב יותר לתעשייה.
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