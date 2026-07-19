לפי עיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" הפרו קטארי, בקהיר חוששים מפגיעה קשה נוספת בכלכלה המצרית
דורון פסקין | 19 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
דיווח: מצרים חידשה את ערוצי הקשר עם החות'ים מחשש לסגירת באב אל-מנדב
העיתון הפרו-קטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" דיווח היום כי מצרים הגבירה בימים האחרונים את המגעים המדיניים והביטחוניים בניסיון למנוע את התרחבות העימות בין ארה"ב לאיראן אל הים האדום.
הדיווח מתבסס על מקור מצרי שלא נחשף בשמו, ובשלב זה לא התקבל לו אישור רשמי מממשלת מצרים או מהנהגת החות'ים. לדבריו, הרשויות בקהיר חידשו את ערוצי הקשר עם החות'ים בתימן, מחשש שהסלמה באזור מצר באב אל-מנדב תשבש פעם נוספת את התנועה הימית אל תעלת סואץ.
לדברי המקור, המגעים אינם מתנהלים באמצעות משרד החוץ המצרי, אלא דרך "גופים ביטחוניים ריבוניים", המנהלים את הקשר הרגיש מחוץ לערוצים הדיפלומטיים המקובלים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו