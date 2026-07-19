דיווח: מצרים חידשה את ערוצי הקשר עם החות'ים מחשש לסגירת באב אל-מנדב

העיתון הפרו-קטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" דיווח היום כי מצרים הגבירה בימים האחרונים את המגעים המדיניים והביטחוניים בניסיון למנוע את התרחבות העימות בין ארה"ב לאיראן אל הים האדום.

הדיווח מתבסס על מקור מצרי שלא נחשף בשמו, ובשלב זה לא התקבל לו אישור רשמי מממשלת מצרים או מהנהגת החות'ים. לדבריו, הרשויות בקהיר חידשו את ערוצי הקשר עם החות'ים בתימן, מחשש שהסלמה באזור מצר באב אל-מנדב תשבש פעם נוספת את התנועה הימית אל תעלת סואץ.