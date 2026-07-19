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על רקע המשך התקיפות ההדדיות במפרץ, צה"ל נערך למגוון תרחישים. גורמים מדיניים בכירים מסרו כי חלק ממטוסי התדלוק ששלחה ארה"ב לישראל כבר נחתו בשטח הארץ

יוני בן מנחם | 19 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

דריכות בירושלים מפני האפשרות שהלחימה עם איראן תתפשט לישראל

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי בימים הקרובים תחול החרפה נוספת במתיחות בין ארה"ב לאיראן, וכי ההסלמה עשויה לערב גם את ישראל.

בהתאם לכך, ישנה דריכות בישראל אל מול תרחיש כזה וצה"ל נערך למגוון תרחישים. במסגרת ההיערכות, ארה"ב החלה לשלוח לישראל עשרות מטוסי תדלוק לקראת אפשרות של הסלמה נוספת מול איראן וחידוש המלחמה האזורית. חלק מהמטוסים כבר נחתו בישראל, כך לפי אותם גורמים.

ארה"ב הרחיבה גם את אזהרת המסע שלה. משרד החוץ האמריקני המליץ אתמול לאזרחי ארה"ב ברחבי העולם, ובמיוחד במזרח התיכון, לנקוט משנה זהירות.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והרמטכ"ל, אייל זמיר

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והרמטכ"ל, אייל זמיר | צילום: מעיין טואף, לע"מ

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