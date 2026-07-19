דריכות בירושלים מפני האפשרות שהלחימה עם איראן תתפשט לישראל

גורמים בכירים בירושלים מעריכים כי בימים הקרובים תחול החרפה נוספת במתיחות בין ארה"ב לאיראן, וכי ההסלמה עשויה לערב גם את ישראל.

בהתאם לכך, ישנה דריכות בישראל אל מול תרחיש כזה וצה"ל נערך למגוון תרחישים. במסגרת ההיערכות, ארה"ב החלה לשלוח לישראל עשרות מטוסי תדלוק לקראת אפשרות של הסלמה נוספת מול איראן וחידוש המלחמה האזורית. חלק מהמטוסים כבר נחתו בישראל, כך לפי אותם גורמים.