ארה"ב השלימה לילה שמיני רצוף של תקיפות באיראן; טהראן הגיבה בשיגור כטב"מים לעבר בסיסים בכווית

ארה"ב השלימה הלילה גל נוסף של תקיפות באיראן. הלילה השמיני של התקיפות הגיע לאחר הפגיעה הקטלנית האיראנית בבסיס מוואפק א-סלטי בירדן, שבה אישרה ארה"ב לראשונה בסבב הלחימה המחודש כי חייליה נהרגו בתקיפה איראנית.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע כי גל התקיפות נועד לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על השייט המסחרי במצר הורמוז. במסגרת זו הותקפו אתרי מעקב לאורך החוף, מערכות הגנה אווירית, יכולות ימיות ואתרי אחסון של טילים וכטב"מים.