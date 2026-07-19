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צבא ארה"ב מסר כי התקיפות כוונו נגד מערכי הגנה אווירית, יכולות ימיות ואתרי טילים וכטב"מים של משמרות המהפכה

דורון פסקין | 19 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב השלימה לילה שמיני רצוף של תקיפות באיראן; טהראן הגיבה בשיגור כטב"מים לעבר בסיסים בכווית

ארה"ב השלימה הלילה גל נוסף של תקיפות באיראן. הלילה השמיני של התקיפות הגיע לאחר הפגיעה הקטלנית האיראנית בבסיס מוואפק א-סלטי בירדן, שבה אישרה ארה"ב לראשונה בסבב הלחימה המחודש כי חייליה נהרגו בתקיפה איראנית.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע כי גל התקיפות נועד לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על השייט המסחרי במצר הורמוז. במסגרת זו הותקפו אתרי מעקב לאורך החוף, מערכות הגנה אווירית, יכולות ימיות ואתרי אחסון של טילים וכטב"מים.

עוד מסר CENTCOM כי לצד המשך הפגיעה ביכולת האיראנית לפעול במצר הורמוז, התקיפות נועדו לפגוע באמצעות חימוש מדויק ביחידות משמרות המהפכה שביצעו ביום שישי את התקיפה על בסיס חיל האוויר בירדן. בתקיפה זו נהרגו שני חיילים אמריקנים, חייל אמריקני נוסף הוגדר נעדר, וכמה חיילים נפצעו, טופלו ושוחררו מבית חולים בירדן.

סירות בסמוך למצר הורמוז, 27 ביוני 2026

סירות בסמוך למצר הורמוז, 27 ביוני 2026 | צילום: AFP via Getty Images

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