איראן טוענת כי ארה"ב תקפה את אתר תחנת הכוח הגרעינית דארחוין

ארגון האנרגיה האטומית של איראן טען היום באמצעות הודעה רשמית שפורסמה בסוכנות הידיעות הרשמית IRNA כי ארה"ב תקפה לפנות בוקר את אתר תחנת הכוח הגרעינית דארחוין, הנמצאת במחוז ח'וזסתאן שבדרום-מערב המדינה.

לפי ההודעה, התקיפה בוצעה באמצעות "מספר חימושים". הארגון האיראני הגדיר את האתר "אחד מסמלי העצמאות המדעית של העם האיראני".