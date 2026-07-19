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לפי דו"ח של סבא"א מפברואר האחרון, התחנה הייתה עדיין בשלבים מוקדמים של בנייה ולא הכילה חומר גרעיני

דורון פסקין | 19 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

איראן טוענת כי ארה"ב תקפה את אתר תחנת הכוח הגרעינית דארחוין

ארגון האנרגיה האטומית של איראן טען היום באמצעות הודעה רשמית שפורסמה בסוכנות הידיעות הרשמית IRNA כי ארה"ב תקפה לפנות בוקר את אתר תחנת הכוח הגרעינית דארחוין, הנמצאת במחוז ח'וזסתאן שבדרום-מערב המדינה.

לפי ההודעה, התקיפה בוצעה באמצעות "מספר חימושים". הארגון האיראני הגדיר את האתר "אחד מסמלי העצמאות המדעית של העם האיראני".

בהודעה לא נמסרו פרטים על נפגעים, היקף הנזק או פגיעה במבנים מסוימים. הטענה האיראנית טרם אומתה באופן עצמאי.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 27 במאי 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שר המלחמה האמריקני, פיט הגסת', ומזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, 27 במאי 2026 | צילום: Win McNamee/Getty Images

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