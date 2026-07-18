על רקע התקיפות האמריקניות בשבוע האחרון, המנהיג העליון של איראן פרסם הצהרה כתובה בה תקף את מה שכינה הפרת ההסכמות שהושגו מול ארה"ב
דורון פסקין | 18 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
מוג'תבא ח'מינאי: הפרת מזכר ההבנות הוכיחה שוב כי חתימת נשיא ארה"ב חסרת ערך וחסרת תוקף
המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, תקף היום את ארה"ב בעקבות מה שכינה הפרת מזכר ההבנות שנחתם בין נשיאי איראן וארה"ב.
בהודעה כתובה שפורסמה בשמו בכלי התקשורת באיראן הצהיר ח'מינאי כי "ההפרות החוזרות ונשנות של ארה"ב את מזכר ההבנות שנחתם בין נשיאי איראן וארה"ב הוכיחו פעם נוספת לכולם עד כמה חתימתו של נשיא ארה"ב חסרת ערך וחסרת תוקף".
לדבריו, "בריונות, שאיפה לשליטה מוחלטת ופראות הן מרכיבים בלתי נפרדים מדרכה ומשיטתה של ארה"ב".
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