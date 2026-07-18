מוג'תבא ח'מינאי: הפרת מזכר ההבנות הוכיחה שוב כי חתימת נשיא ארה"ב חסרת ערך וחסרת תוקף

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, תקף היום את ארה"ב בעקבות מה שכינה הפרת מזכר ההבנות שנחתם בין נשיאי איראן וארה"ב.

בהודעה כתובה שפורסמה בשמו בכלי התקשורת באיראן הצהיר ח'מינאי כי "ההפרות החוזרות ונשנות של ארה"ב את מזכר ההבנות שנחתם בין נשיאי איראן וארה"ב הוכיחו פעם נוספת לכולם עד כמה חתימתו של נשיא ארה"ב חסרת ערך וחסרת תוקף".