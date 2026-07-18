כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

שלב הפיילוט אומר כי צבא לבנון יתפרס וייקח שליטה באזורים מהם ייסוג צה"ל בדרום לבנון. נשיא לבנון יצא הבוקר לוושינגטון לפגישה עם נשיא ארה"ב

דורון פסקין | 18 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

דיווח לבנוני: בשבוע הבא יוכרז על תחילת שלב הפיילוט כחלק מההסכם עם ישראל

סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית NNA דיווחה היום כי הנשיא ג'וזף עאון ו"הגברת הראשונה" של לבנון, נמאת עאון, יצאו הבוקר מביירות לוושינגטון הבירה, לפגישה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

לפי הסוכנות, במהלך השבוע הבא תתקיים פסגה לבנונית-אמריקנית בבית הלבן. עאון צפוי לקיים גם פגישות עם בכירים אמריקנים "כדי לדון במצב בלבנון, בדרכים לביסוס הפסקת האש ולהשבת הביטחון והיציבות ללבנון בכלל ולדרום בפרט, בנסיגת ישראל מהשטחים הלבנונים שהיא כובשת והרחבת סמכות המדינה על כל האזורים".

חיילי צבא לבנון מתפרסים בכפר ביר א-סלאסל שבדרום המדינה, 15 ביוני 2026

חיילי צבא לבנון מתפרסים בכפר ביר א-סלאסל שבדרום המדינה, 15 ביוני 2026 | צילום: MAHMOUD ZAYYAT / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מטוס קרב מסוג F-16 במהלך תדלוק אווירי ממטוס KC-135 של חיל האוויר האמריקני, 19 בפברואר 2026
ארה"ב עדכנה את ישראל כי תשלח עשרות מטוסי תדלוק לקראת אפשרות של חידוש המלחמה עם איראן

יוני בן מנחם

על רקע המתיחות הגוברת במפרץ, גורמים בכירים בירושלים מסרו כי המטוסים צפויים להגיע בימים הקרובים

מכליות נפט ואוניות משא במצר הורמוז, 22 ביוני 2026
ארה"ב תקפה באיראן לילה שביעי ברצף; באיראן דווח על ירי לעבר סעודיה

דורון פסקין

במפרץ נמשכו השיגורים האיראניים לעבר יעדים אמריקניים במפרץ

הפגנה פרו-פלסטינית בברלין, 16 במאי 2026
האם גרמניה תהפוך את שלילת זכות קיומה של ישראל לעבירה פלילית?

דורון פסקין

הבונדסראט אישר הצעה להטיל עד חמש שנות מאסר על קריאה לחיסול ישראל, אך הדרך לחוק מחייב עוד ארוכה, והקשיים החוקתיים סביב חופש הביטוי עשויים לחייב שינוי מהותי בנוסח  

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ
ארה"ב מסלימה את התקיפות באיראן אך העימות עדיין מוגבל

יוני בן מנחם

בירושלים מעריכים כי וושינגטון תגביר את התקיפות נגד תשתיות באיראן, אך טהראן מבקשת לעת עתה למנוע עימות ישיר עם ישראל ולהתמקד בזירה האמריקנית ובאיום על נתיבי השייט במפרץ ובים האדום

מליאת הכנסת היום
לקראת הבחירות – הכנסת ה-25 התפזרה רשמית

אורן שלום

פגרת הכנסת תימשך רשמית עד כינוסה הראשון של הכנסת ה-26, שבועיים לאחר הבחירות. יו"ר הכנסת: "אפשר לומר ביושר שזאת הייתה הכנסת הכי מאתגרת בתולדות הכנסות". עוד לפני פיזורה, הכנסת ביטלה את קיצור השירות הסדיר

ספינות עוגנות במצר הורמוז, מול נמל בנדר עבאס, 4 במאי 2026
ארה"ב תקפה עשרות יעדים ותשתיות באיראן, כולל גשרים; טהראן הודיעה על תקיפות במפרץ ובסוריה

דורון פסקין

צבא ארה"ב הודיע כי השלים סבב תקיפות נוסף, לילה שישי ברציפות. קטאר הודיעה כי יירטה מתקפת טילים נגד המדינה

שתפו: