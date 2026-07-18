דיווח לבנוני: בשבוע הבא יוכרז על תחילת שלב הפיילוט כחלק מההסכם עם ישראל

סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית NNA דיווחה היום כי הנשיא ג'וזף עאון ו"הגברת הראשונה" של לבנון, נמאת עאון, יצאו הבוקר מביירות לוושינגטון הבירה, לפגישה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

לפי הסוכנות, במהלך השבוע הבא תתקיים פסגה לבנונית-אמריקנית בבית הלבן. עאון צפוי לקיים גם פגישות עם בכירים אמריקנים "כדי לדון במצב בלבנון, בדרכים לביסוס הפסקת האש ולהשבת הביטחון והיציבות ללבנון בכלל ולדרום בפרט, בנסיגת ישראל מהשטחים הלבנונים שהיא כובשת והרחבת סמכות המדינה על כל האזורים".