ארה"ב עדכנה את ישראל כי תשלח עשרות מטוסי תדלוק לקראת אפשרות של חידוש המלחמה עם איראן

גורמים מדיניים בכירים מאשרים כי ארה"ב עדכנה את ישראל על שליחת עשרות מטוסי תדלוק שצפויים להגיע אליה בימים הקרובים, לקראת אפשרות של הסלמה נוספת מול איראן וחידוש המלחמה האזורית.

עם זאת, יש להדגיש כי מדובר בפעולה שמטרתה להתכונן לתרחיש כזה, אך לא ידוע בשלב זה על החלטה לחדש את הלחימה באופן מלא.