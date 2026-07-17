ארה"ב מסלימה את התקיפות באיראן אך העימות עדיין מוגבל

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי בימים הקרובים צפויה הסלמה נוספת בחילופי המהלומות הצבאיות בין ארה"ב לאיראן, וכי ארה"ב מתכננת לפגוע בתחנות כוח ובתשתיות חשמל באיראן. צה"ל נערך לאפשרות של החרפת העימות וזליגתו לעבר ישראל, ומערכת הביטחון ערוכה להגיב לכל תרחיש של הסלמה, הן בהגנה והן בהתקפה.

עם זאת, אותם גורמים מעריכים כי למרות ההסלמה הצפויה, העימות יישאר מוגבל ולא יכלול בשלב זה את ישראל. לדבריהם, איראן חוששת מתגובה ישראלית חריפה נגד ההנהגה האיראנית ונגד תשתיות אנרגיה חיוניות בשטחה. היא מתמקדת בעימות מול ארה"ב סביב השליטה במצר הורמוז ובתקיפת יעדים אמריקניים במדינות המפרץ, ואינה מעוניינת בשלב זה להרחיב את הירי מהמפרץ לעבר ישראל.