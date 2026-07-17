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בירושלים מעריכים כי וושינגטון תגביר את התקיפות נגד תשתיות באיראן, אך טהראן מבקשת לעת עתה למנוע עימות ישיר עם ישראל ולהתמקד בזירה האמריקנית ובאיום על נתיבי השייט במפרץ ובים האדום

יוני בן מנחם | 17 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב מסלימה את התקיפות באיראן אך העימות עדיין מוגבל

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי בימים הקרובים צפויה הסלמה נוספת בחילופי המהלומות הצבאיות בין ארה"ב לאיראן, וכי ארה"ב מתכננת לפגוע בתחנות כוח ובתשתיות חשמל באיראן. צה"ל נערך לאפשרות של החרפת העימות וזליגתו לעבר ישראל, ומערכת הביטחון ערוכה להגיב לכל תרחיש של הסלמה, הן בהגנה והן בהתקפה.

עם זאת, אותם גורמים מעריכים כי למרות ההסלמה הצפויה, העימות יישאר מוגבל ולא יכלול בשלב זה את ישראל. לדבריהם, איראן חוששת מתגובה ישראלית חריפה נגד ההנהגה האיראנית ונגד תשתיות אנרגיה חיוניות בשטחה. היא מתמקדת בעימות מול ארה"ב סביב השליטה במצר הורמוז ובתקיפת יעדים אמריקניים במדינות המפרץ, ואינה מעוניינת בשלב זה להרחיב את הירי מהמפרץ לעבר ישראל.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר ביום שלישי כי אם איראן תתקוף, ישראל תגיב בעוצמה: "אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על שידור חוזר – זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן, ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים".

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא ח'מינאי, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ | שימוש לפי סעיף 27א׳, SAUL LOEB / AFP via Getty Images

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