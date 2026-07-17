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פגרת הכנסת תימשך רשמית עד כינוסה הראשון של הכנסת ה-26, שבועיים לאחר הבחירות. יו"ר הכנסת: "אפשר לומר ביושר שזאת הייתה הכנסת הכי מאתגרת בתולדות הכנסות". עוד לפני פיזורה, הכנסת ביטלה את קיצור השירות הסדיר

אורן שלום | 17 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

לקראת הבחירות – הכנסת ה-25 התפזרה רשמית

כנסת ישראל נעלה הבוקר את המליאה האחרונה לפני הבחירות שיתקיימו ב-27 באוקטובר. מליאת הכנסת אישרה כי פגרת הבחירות של הכנסת תחל רשמית מחר ותימשך עד יום כינוסה של הכנסת ה-26, שבועיים לאחר הבחירות.

בתקופת הפגרה תפעל "ועדת הסכמות" שתורכב מיו"ר הקואליציה ומרכזת האופוזיציה. עם זאת, לפי חוק הכנסת, הממשלה או 25 חברי כנסת רשאים לדרוש את כינוס המליאה בתקופת הפגרה.

כמו כן, הממשלה תהיה רשאית לבקש כי יובאו לדיון במליאה הצעות חוק בקריאה הראשונה, השנייה והשלישית.

מליאת הכנסת היום

מליאת הכנסת היום | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

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