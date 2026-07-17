לקראת הבחירות – הכנסת ה-25 התפזרה רשמית

כנסת ישראל נעלה הבוקר את המליאה האחרונה לפני הבחירות שיתקיימו ב-27 באוקטובר. מליאת הכנסת אישרה כי פגרת הבחירות של הכנסת תחל רשמית מחר ותימשך עד יום כינוסה של הכנסת ה-26, שבועיים לאחר הבחירות.

בתקופת הפגרה תפעל "ועדת הסכמות" שתורכב מיו"ר הקואליציה ומרכזת האופוזיציה. עם זאת, לפי חוק הכנסת, הממשלה או 25 חברי כנסת רשאים לדרוש את כינוס המליאה בתקופת הפגרה.