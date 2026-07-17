האם גרמניה תהפוך את שלילת זכות קיומה של ישראל לעבירה פלילית?

ב-10 ביולי אישר הבונדסראט – הבית העליון של הפרלמנט הגרמני – הצעה להטיל עונש מאסר על מי ששולל את זכות קיומה של ישראל. עם זאת, לא ברור האם היוזמה תצליח לעבור את המשוכות הפוליטיות והחוקתיות ולהפוך לחוק מחייב.

הצעת החוק שיזמה מדינת הסן, אחת מ-16 המדינות המרכיבות את גרמניה, מבקשת להוסיף פסקה חדשה לסעיף 130 לחוק העונשין, העוסק בהסתה לשנאה. לפי ההצעה, ניתן יהיה להטיל עד חמש שנות מאסר או קנס על מי ששולל בפומבי את זכות קיומה של מדינת ישראל או קורא לחיסולה.