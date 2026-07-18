במפרץ נמשכו השיגורים האיראניים לעבר יעדים אמריקניים במפרץ
דורון פסקין | 18 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
ארה"ב תקפה באיראן לילה שביעי ברצף; באיראן דווח על ירי לעבר סעודיה
הירי במפרץ נמשך גם הלילה, לאחר שארה"ב תקפה באיראן זה הלילה השביעי ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו אתרי מעקב, תשתיות לוגיסטיות צבאיות, מתקנים תת-קרקעיים לאחסון אמצעי לחימה ויכולות ימיות.
לשכת מושל מחוז הורמוזגאן באיראן הודיעה לפנות בוקר כי שלושה גשרים ומנהרה נוספת נפגעו בתקיפות האמריקניות. התושבים התבקשו להימנע מנסיעות שאינן חיוניות בכבישים הבין-עירוניים ולהתרחק מאזורים שבהם קיים חשש לתקיפות נוספות. לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, IRNA, צוותי החירום פועלים לפתיחת נתיבים חלופיים ולהערכת הנזק.
התקיפות הלילה מצטרפות לפגיעה בשישה גשרים באזור בנדר ח'מיר בלילה שבין חמישי לשישי. בין הצירים שנפגעו נמצאים הכבישים המחברים את בנדר עבאס עם העיר לאר ועם מערב מחוז הורמוזגאן.
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