ארה"ב תקפה באיראן לילה שביעי ברצף; באיראן דווח על ירי לעבר סעודיה

בירושלים מעריכים כי וושינגטון תגביר את התקיפות נגד תשתיות באיראן, אך טהראן מבקשת לעת עתה למנוע עימות ישיר עם ישראל ולהתמקד בזירה האמריקנית ובאיום על נתיבי השייט במפרץ ובים האדום