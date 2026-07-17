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נשיא ארה"ב הודיע על הסרת סיווג ממסמכים שלדבריו חושפים פריצה סינית רחבת היקף למאגרי מידע של בוחרים מאז מערכת הבחירות ב-2020. הדמוקרטים טוענים כי הנאום נועד להשפיע על בחירות האמצע, בעוד הרפובליקנים דורשים חקירה והעמדה לדין של האחראים להסתרת המידע

אורן שלום | 17 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

טראמפ: סין השיגה שלא כחוק מידע על 220 מיליון בוחרים אמריקנים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, טען הלילה בנאום מיוחד לאומה כי סין השיגה שלא כחוק כ-220 מיליון רשומות של בוחרים אמריקנים, במסגרת מה שתיאר כ"החדירה הגדולה ביותר למידע בחירות בהיסטוריה".

בנאום שנשא הלילה בבית הלבן, הודיע טראמפ על הסרת הסיווג ממידע מודיעיני הנוגע לפעילות סייבר סינית נגד מערכות הבחירות בארה"ב. לדבריו, הפעילות החלה במהלך מערכת הבחירות של 2020 ונמשכה לאורך כמה שנים.

"הרפובליקה העממית של סין ביצעה את מה שנחשב לפגיעה הגדולה ביותר במידע בחירות בהיסטוריה", אמר טראמפ. לטענתו, המידע שהגיע לידי סין כלל שמות, כתובות, מספרי טלפון והעדפות מפלגתיות של בוחרים.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנאום מיוחד לאומה הלילה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בנאום מיוחד לאומה הלילה | צילום: SAUL LOEB / POOL / AFP via Getty Images

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