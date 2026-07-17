טראמפ: סין השיגה שלא כחוק מידע על 220 מיליון בוחרים אמריקנים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, טען הלילה בנאום מיוחד לאומה כי סין השיגה שלא כחוק כ-220 מיליון רשומות של בוחרים אמריקנים, במסגרת מה שתיאר כ"החדירה הגדולה ביותר למידע בחירות בהיסטוריה".

בנאום שנשא הלילה בבית הלבן, הודיע טראמפ על הסרת הסיווג ממידע מודיעיני הנוגע לפעילות סייבר סינית נגד מערכות הבחירות בארה"ב. לדבריו, הפעילות החלה במהלך מערכת הבחירות של 2020 ונמשכה לאורך כמה שנים.