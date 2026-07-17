צבא ארה"ב הודיע כי השלים סבב תקיפות נוסף, לילה שישי ברציפות. קטאר הודיעה כי יירטה מתקפת טילים נגד המדינה
דורון פסקין | 17 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
ארה"ב תקפה עשרות יעדים ותשתיות באיראן, כולל גשרים; טהראן הודיעה על תקיפות במפרץ ובסוריה
ארה"ב השלימה גל תקיפות רחב נוסף נגד איראן – הלילה השישי ברצף. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע כי בתקיפות השתתפו מטוסי קרב, כטב"מים וספינות מלחמה, ששיגרו חימוש מדויק לעבר עשרות יעדים באיראן.
המטרות כללו אתרי מעקב חופיים, מערכות הגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות צבאיות ויכולות ימיות. הפיקוד האמריקני מסר כי התקיפות נועדו להמשיך לשחוק את יכולותיה הצבאיות של איראן ולגבות ממנה מחיר על תקיפותיה נגד ספינות מסחריות.
הדיווחים הרשמיים באיראן מצביעים על כך שגל התקיפות כלל גם גשרים, מסילת רכבת ותשתיות נוספות בדרום המדינה, ובעיקר במחוז הורמוזגאן ובאזור שממערב לבנדר עבאס.
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