ארה"ב תקפה עשרות יעדים ותשתיות באיראן, כולל גשרים; טהראן הודיעה על תקיפות במפרץ ובסוריה

ארה"ב השלימה גל תקיפות רחב נוסף נגד איראן – הלילה השישי ברצף. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע כי בתקיפות השתתפו מטוסי קרב, כטב"מים וספינות מלחמה, ששיגרו חימוש מדויק לעבר עשרות יעדים באיראן.

המטרות כללו אתרי מעקב חופיים, מערכות הגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות צבאיות ויכולות ימיות. הפיקוד האמריקני מסר כי התקיפות נועדו להמשיך לשחוק את יכולותיה הצבאיות של איראן ולגבות ממנה מחיר על תקיפותיה נגד ספינות מסחריות.