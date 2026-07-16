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סגן נשיא ארה"ב התייחס הלילה בריאיון למגעים עם איראן ולביקורת מצד ישראל: "גורמים בממשלת ישראל ניסו להסיט את ארה"ב מהמדיניות הנוכחית משום שהם מעוניינים בהמשך המערכה הצבאית באיראן". לדבריו, "נכון לעכשיו, ישראל מפסידה בקרב על דעת הקהל בארה"ב"

אורן שלום | 16 ביולי 2026 | חדשות | 5 דק׳

ואנס: "הצבא הוא כלי אחד, אבל הדיפלומטיה היא כלי נוסף"

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, התראיין הלילה לתוכניתו של ג'ו רוגאן והתייחס למשא ומתן עם איראן, למצב במצר הורמוז ולהתקפות ההדדיות בימים האחרונים מצד ארה"ב ואיראן.

במהלך הריאיון הציג ואנס את תמונת המצב מנקודת מבטו: "מזכר ההבנות קובע שאיראן תפתח את מצר הורמוז, האלימות תיפסק, ולאחר מכן ננהל משא ומתן כדי לבחון אם אפשר להגיע להסכם רחב וארוך טווח בנושא הגרעין".

לדבריו, "באופן יסודי אנחנו נמצאים במסלול הנכון. זה פשוט יהיה מאוד מבולגן, ויהיו הרבה עצירות והתחלות. בשבוע הראשון לאחר שחתמנו על מזכר ההבנות עברו במצר הורמוז 20 מיליון חביות נפט ביום – היקף התנועה שהיה לפני המלחמה. מחיר הנפט ירד משמעותית, וגורמים קיצוניים במערכת האיראנית נכנסו לפאניקה. הם שאלו את עצמם: 'האם ויתרנו עכשיו על מנוף הלחץ המרכזי שלנו? עזבו נשק גרעיני – האם ויתרנו במזכר ההבנות על הקלף של מצר הורמוז?'"

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 24 ביוני 2026

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, 24 ביוני 2026 | צילום: Aaron Schwartz / AFP via Getty Images

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