ואנס: "הצבא הוא כלי אחד, אבל הדיפלומטיה היא כלי נוסף"

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, התראיין הלילה לתוכניתו של ג'ו רוגאן והתייחס למשא ומתן עם איראן, למצב במצר הורמוז ולהתקפות ההדדיות בימים האחרונים מצד ארה"ב ואיראן.

במהלך הריאיון הציג ואנס את תמונת המצב מנקודת מבטו: "מזכר ההבנות קובע שאיראן תפתח את מצר הורמוז, האלימות תיפסק, ולאחר מכן ננהל משא ומתן כדי לבחון אם אפשר להגיע להסכם רחב וארוך טווח בנושא הגרעין".