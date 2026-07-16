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משרד הפנים הסורי הודיע כי כוחות הביטחון תפסו טילים ארוכי טווח, טילי נ"ט וכטב"מים שיועדו להגיע לארגון הטרור בלבנון

דורון פסקין | 16 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

סוריה הודיעה כי סיכלה הברחת טילים וכטב"מים לחיזבאללה מעיראק ללבנון

משרד הפנים הסורי הודיע היום כי כוחות הביטחון סיכלו ניסיון להבריח משלוח גדול של אמצעי לחימה דרך הגבול הסורי-עיראקי, שלפי החקירה הראשונית היה מיועד לחיזבאללה בלבנון.

לפי ההודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית SANA, המשלוח נתפס עוד לפני שהוכנס לעומק שטח סוריה וכלל טילים ארוכי טווח, טילים מונחים נגד טנקים וכלי טיס בלתי מאוישים.

SANA פרסמה לצד הדיווח תמונות של אמצעי הלחימה שנתפסו. התמונות מחזקות את הגרסה הסורית כי אכן נתפס משלוח נשק גדול, אך ההודעה הרשמית אינה כוללת פירוט מלא של מספר הטילים, מספר הכטב"מים או זהות המעורבים בניסיון ההברחה.

כוחות סורים במהלך פטרול בגבול עם לבנון, 1 באפריל 2026

חיילי צבא סוריה במהלך פטרול בגבול עם לבנון, 1 באפריל 2026 | צילום: Bakr ALkasem / AFP via Getty Images

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