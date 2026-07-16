סוריה הודיעה כי סיכלה הברחת טילים וכטב"מים לחיזבאללה מעיראק ללבנון

משרד הפנים הסורי הודיע היום כי כוחות הביטחון סיכלו ניסיון להבריח משלוח גדול של אמצעי לחימה דרך הגבול הסורי-עיראקי, שלפי החקירה הראשונית היה מיועד לחיזבאללה בלבנון.

לפי ההודעה שפורסמה בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית SANA, המשלוח נתפס עוד לפני שהוכנס לעומק שטח סוריה וכלל טילים ארוכי טווח, טילים מונחים נגד טנקים וכלי טיס בלתי מאוישים.