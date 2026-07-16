לפי דיווחים באוקראינה, שר הפנים, איהור קלימנקו, צפוי להתמנות כשר ההגנה החדש. ההחלטה גררה ביקורת כלפי זלנסקי במערכת הפוליטית ובתוך מפלגתו
דורון פסקין | 16 ביולי 2026 | חדשות | 4 דק׳
זלנסקי החליט להחליף את שר ההגנה לאחר חצי שנה בתפקיד, מדוע?
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, החליט שלא להשאיר את שר ההגנה, מיכאילו פדורוב, בתפקידו בממשלה החדשה, כחצי שנה בלבד לאחר שמינה אותו.
מבחינה פורמלית, פדורוב מסיים את כהונתו במסגרת חילופי הממשלה המתנהלים בימים אלה באוקראינה. ביום שלישי אישר הפרלמנט האוקראיני את התפטרותה של ראש הממשלה, יוליה סבירידנקו – מהלך שמשמעותו התפטרות הממשלה כולה. השרים ממשיכים למלא את תפקידיהם באופן זמני, עד למינוי הממשלה החדשה.
באוקראינה דווח כי אתמול הודיע זלנסקי לחברי סיעת השלטון, "משרת העם", במהלך פגישה סגורה, כי לא יגיש מחדש את מועמדותו של פדורוב לתפקיד שר ההגנה. הנשיא מתכוון להציע במקומו את שר הפנים, איהור קלימנקו. המינוי טעון את אישור הפרלמנט.
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