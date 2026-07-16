זלנסקי החליט להחליף את שר ההגנה לאחר חצי שנה בתפקיד, מדוע?

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, החליט שלא להשאיר את שר ההגנה, מיכאילו פדורוב, בתפקידו בממשלה החדשה, כחצי שנה בלבד לאחר שמינה אותו.

מבחינה פורמלית, פדורוב מסיים את כהונתו במסגרת חילופי הממשלה המתנהלים בימים אלה באוקראינה. ביום שלישי אישר הפרלמנט האוקראיני את התפטרותה של ראש הממשלה, יוליה סבירידנקו – מהלך שמשמעותו התפטרות הממשלה כולה. השרים ממשיכים למלא את תפקידיהם באופן זמני, עד למינוי הממשלה החדשה.