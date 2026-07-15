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טוקיו נערכת לרפורמה מקיפה במערך המודיעין שלה: הקמת מועצה לאומית למודיעין ולשכה מרכזית שתתאם בין גופי האיסוף, תגבש תמונת מצב ותצמצם את התלות במידע מבעלות בריתה

דורון פסקין | 15 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה: יפן מקימה מערך מודיעין לאומי חדש

יפן ניצבת בפני השינוי המקיף ביותר במערך המודיעין שלה מאז תום מלחמת העולם השנייה. בחודש מאי האחרון אישר הפרלמנט בטוקיו את הקמתן של מועצה לאומית למודיעין ושל לשכת מודיעין לאומית.

המהלך מסמן את סיומו של עידן שבו פעלו גופי המודיעין היפניים באופן מבוזר, ואת המעבר לתפיסת ביטחון לאומי משולבת ומתואמת יותר.

במשך שמונה עשורים פעל המודיעין היפני תחת מגבלות היסטוריות ופוליטיות, ללא גוף מרכזי בעל סמכות לתאם בין הארגונים השונים ולגבש הערכת מצב לאומית כוללת.

טוקיו, 11 בספטמבר 2024

טוקיו, 11 בספטמבר 2024 | צילום: YUICHI YAMAZAKI/AFP via Getty Images

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