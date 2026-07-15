לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה: יפן מקימה מערך מודיעין לאומי חדש

יפן ניצבת בפני השינוי המקיף ביותר במערך המודיעין שלה מאז תום מלחמת העולם השנייה. בחודש מאי האחרון אישר הפרלמנט בטוקיו את הקמתן של מועצה לאומית למודיעין ושל לשכת מודיעין לאומית.

המהלך מסמן את סיומו של עידן שבו פעלו גופי המודיעין היפניים באופן מבוזר, ואת המעבר לתפיסת ביטחון לאומי משולבת ומתואמת יותר.