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החוק אמור להיכנס לתוקף החל מינואר 2027. עם זאת, הוא צפוי לעלות לדיון בבג"ץ שיכריע בנושא

אורן שלום | 15 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

הכנסת אישרה סופית את החוק המגדיר מחדש את תפקיד היועמ"ש

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את החוק המגדיר את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. 65 חברי כנסת תמכו בהצעה, 51 התנגדו.

החוק אמור להיכנס לתוקף החל מתחילת חודש ינואר 2027. עם זאת, בג"ץ צפוי להכריע האם החוק יאושר בשל מספר עתירות נגדו.

לפי החוק שעבר, היועץ המשפטי לממשלה ייתן חוות דעת ועצה משפטית בענייני חוק ומשפט לכל גורמי הרשות המבצעת, ויסייע לממשלה להגשים את מדיניותה ויעדיה במסגרת הדין, להשליט חוק ומשפט ברשות המבצעת ולהנהיג בה אחידות ותיאום בפרשנות הדין.

מליאת הכנסת בהצבעה על החוק המגדיר מחדש את תפקיד היועמ"ש, 15 ביולי 2026

מליאת הכנסת בהצבעה על החוק המגדיר מחדש את תפקיד היועמ"ש, 15 ביולי 2026 | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

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