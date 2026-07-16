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לפי פיקוד המרכז האמריקני, הותקפו מרכזי פיקוד, מערכי הגנה אווירית, יכולות טילים וכטב"מים ומתקני מעקב חופיים

דורון פסקין | 16 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

ארה"ב תקפה הלילה שוב בדרום איראן; טהראן הודיעה כי ירתה לעבר בסיסים אמריקניים בכווית, בירדן ובבחריין

ארה"ב ביצעה הלילה גל נוסף של תקיפות נגד יעדים בדרום איראן. באיראן דווח על פיצוצים באזור בנדר עבאס, באי קשם, בצ'בהאר, באהוואז ובמוקדים נוספים בדרום המדינה.

פיקוד המרכז האמריקני, CENTCOM, הודיע כי גל התקיפות החל אתמול בשעה 22:00, לפי שעון ישראל, והושלם במהלך הלילה.

התקיפות כוונו למרכזי פיקוד איראניים, אתרי הגנה אווירית, יכולות טילים וכטב"מים ומתקני מעקב חופיים, במטרה להמשיך לפגוע ביכולות הצבאיות שבהן משתמשת איראן כדי לאיים על תנועת השייט במצר הורמוז ולפגוע בה.

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת'

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת', 3 בינואר 2026 | צילום: Jim WATSON / AFP via Getty Images

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