ארה"ב תקפה הלילה שוב בדרום איראן; טהראן הודיעה כי ירתה לעבר בסיסים אמריקניים בכווית, בירדן ובבחריין

קריסה שלישית של רשת החשמל בתוך כשבוע וחצי הותירה מיליוני תושבים ללא אספקה סדירה. בהוואנה מאשימים את הלחץ האמריקני, בעוד בוושינגטון מטילים את האחריות על המשטר הקובני