בישראל מעדיפים המשך לחץ צבאי וכלכלי על איראן על פני הסכם פוטנציאלי חדש, בעוד ארה"ב שוקלת להרחיב את התקיפות והמתיחות במצר הורמוז גוברת
יוני בן מנחם | 16 ביולי 2026 | חדשות | 4 דק׳
למרות הרחבת התקיפות: גורמים מדיניים מטילים ספק שטראמפ יסתכן במלחמה רחבה לפני בחירות האמצע
למרות הרחבת התקיפות האמריקניות באיראן והאיומים בהסלמה, גורמים מדיניים בכירים מטילים ספק בכך שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יסתכן במלחמה רחבה לפני בחירות האמצע בנובמבר, ובוודאי בהכנסת כוחות קרקעיים לעומק איראן, שעשויה לגרום למספר רב של נפגעים אמריקנים.
לדבריהם, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ינהג בזהירות בפגישתו הצפויה עם טראמפ בשבוע הבא, כדי שלא להצטייר כמי שדוחף את הנשיא למלחמה רחבה. נתניהו צפוי להציג את האיומים שנותרו מצד איראן ואת ההערכה כי היא ממשיכה בחשאי לקדם את פרויקט הגרעין שלה.
בישראל חוששים כי הלחץ שבו נתון טראמפ להציג הישג מדיני לפני בחירות האמצע יוביל להסכם גרעין פשרני מדי. לדברי הגורמים המדיניים, עדיף שלא ייחתם הסכם חדש, משום שהוא עלול להיות גרוע ולהעניק לאיראן הקלות בלי לפרק את האיום. מוטב שארה"ב תמשיך להפעיל לחץ כלכלי ולהדק את משטר הסנקציות, בתקווה שהפגיעה המתמשכת בכלכלה תערער את יציבות המשטר.
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