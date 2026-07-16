למרות הרחבת התקיפות: גורמים מדיניים מטילים ספק שטראמפ יסתכן במלחמה רחבה לפני בחירות האמצע

למרות הרחבת התקיפות האמריקניות באיראן והאיומים בהסלמה, גורמים מדיניים בכירים מטילים ספק בכך שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יסתכן במלחמה רחבה לפני בחירות האמצע בנובמבר, ובוודאי בהכנסת כוחות קרקעיים לעומק איראן, שעשויה לגרום למספר רב של נפגעים אמריקנים.

לדבריהם, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ינהג בזהירות בפגישתו הצפויה עם טראמפ בשבוע הבא, כדי שלא להצטייר כמי שדוחף את הנשיא למלחמה רחבה. נתניהו צפוי להציג את האיומים שנותרו מצד איראן ואת ההערכה כי היא ממשיכה בחשאי לקדם את פרויקט הגרעין שלה.