כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בישראל מעדיפים המשך לחץ צבאי וכלכלי על איראן על פני הסכם פוטנציאלי חדש, בעוד ארה"ב שוקלת להרחיב את התקיפות והמתיחות במצר הורמוז גוברת

יוני בן מנחם | 16 ביולי 2026 | חדשות | 4 דק׳

למרות הרחבת התקיפות: גורמים מדיניים מטילים ספק שטראמפ יסתכן במלחמה רחבה לפני בחירות האמצע

למרות הרחבת התקיפות האמריקניות באיראן והאיומים בהסלמה, גורמים מדיניים בכירים מטילים ספק בכך שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יסתכן במלחמה רחבה לפני בחירות האמצע בנובמבר, ובוודאי בהכנסת כוחות קרקעיים לעומק איראן, שעשויה לגרום למספר רב של נפגעים אמריקנים.

לדבריהם, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ינהג בזהירות בפגישתו הצפויה עם טראמפ בשבוע הבא, כדי שלא להצטייר כמי שדוחף את הנשיא למלחמה רחבה. נתניהו צפוי להציג את האיומים שנותרו מצד איראן ואת ההערכה כי היא ממשיכה בחשאי לקדם את פרויקט הגרעין שלה.

בישראל חוששים כי הלחץ שבו נתון טראמפ להציג הישג מדיני לפני בחירות האמצע יוביל להסכם גרעין פשרני מדי. לדברי הגורמים המדיניים, עדיף שלא ייחתם הסכם חדש, משום שהוא עלול להיות גרוע ולהעניק לאיראן הקלות בלי לפרק את האיום. מוטב שארה"ב תמשיך להפעיל לחץ כלכלי ולהדק את משטר הסנקציות, בתקווה שהפגיעה המתמשכת בכלכלה תערער את יציבות המשטר.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 בפברואר 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 13 בפברואר 2026 | צילום: Nathan Howard/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, ומזכיר ההגנה, פיט הגסת'
ארה"ב תקפה הלילה שוב בדרום איראן; טהראן הודיעה כי ירתה לעבר בסיסים אמריקניים בכווית, בירדן ובבחריין

דורון פסקין

לפי פיקוד המרכז האמריקני, הותקפו מרכזי פיקוד, מערכי הגנה אווירית, יכולות טילים וכטב"מים ומתקני מעקב חופיים

מליאת הכנסת בהצבעה על החוק המגדיר מחדש את תפקיד היועמ"ש, 15 ביולי 2026
הכנסת אישרה סופית את החוק המגדיר מחדש את תפקיד היועמ"ש

אורן שלום

החוק אמור להיכנס לתוקף החל מינואר 2027. עם זאת, הוא צפוי לעלות לדיון בבג"ץ שיכריע בנושא

טוקיו, 11 בספטמבר 2024
לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה: יפן מקימה מערך מודיעין לאומי חדש

דורון פסקין

טוקיו נערכת לרפורמה מקיפה במערך המודיעין שלה: הקמת מועצה לאומית למודיעין ולשכה מרכזית שתתאם בין גופי האיסוף, תגבש תמונת מצב ותצמצם את התלות במידע מבעלות בריתה

הפריגטה הטורקית TCG Turgutreis וספינות נוספות מהצי הטורקי במהלך תרגיל, 9 באפריל 2026
פריגטה טורקית בלטקיה: השותפות הטורקית-סורית מתרחבת לזירה הימית

דורון פסקין

ביקורה של הפריגטה TCG Istanbul בנמל הסורי, יחד עם ספינות נוספות מהצי הטורקי, מסמן העמקה בשיתוף הפעולה הביטחוני בין אנקרה לדמשק

סירות בסמוך למצר הורמוז, 27 ביוני 2026
ארה"ב השלימה גל תקיפות נוסף באיראן

דורון פסקין

פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות פגעו ביכולתה של איראן לתקוף ספינות במצר הורמוז

חרדים מפגינים נגד גיוס לצה"ל, 30 באוקטובר 2025
בג"ץ השהה את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים

אורן שלום

בית המשפט העליון פרסם צו על תנאי שיהיה בתוקף עד לדיון בעתירות נגד החוק

שתפו: