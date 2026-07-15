ביקורה של הפריגטה TCG Istanbul בנמל הסורי, יחד עם ספינות נוספות מהצי הטורקי, מסמן העמקה בשיתוף הפעולה הביטחוני בין אנקרה לדמשק
דורון פסקין | 15 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
פריגטה טורקית בלטקיה: השותפות הטורקית-סורית מתרחבת לזירה הימית
ספינות של הצי הטורקי, ובהן הפריגטה TCG Istanbul, הגיעו ב-13 ביולי לנמל לטקיה שבסוריה, במסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני בין אנקרה לדמשק.
לפי משרד ההגנה הטורקי, זהו הביקור הראשון של כלי שייט טורקיים בלטקיה מאז תחילת מלחמת האזרחים בסוריה.
מפקד הצי הטורקי, האדמירל ארג'ומנט טטליאולו, התקבל בידי מפקד הכוחות הימיים הסוריים, עמיד (תת-אלוף) מוחמד א-סעוד. השניים קיימו שיחות בהשתתפות בכירים משתי המדינות, ובהם שגריר טורקיה בדמשק, נוח ילמאז.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו