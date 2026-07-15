פריגטה טורקית בלטקיה: השותפות הטורקית-סורית מתרחבת לזירה הימית

מצה"ל נמסר כי החייל העביר לסוכן איראני צילומים המתעדים יירוטים ופגיעות של טילים במהלך מבצע "עם כלביא". בהמשך הודה בפני גורם ביחידתו על הקשר עם הסוכן, ונעצר על ידי שב"כ