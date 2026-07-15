ארה"ב השלימה גל תקיפות נוסף באיראן

פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) השלים לפני זמן קצר סבב תקיפות נוסף נגד איראן. לפי הודעה שפורסמה ב-X, צבא ארה"ב שיגר תחמושת מדויקת נגד מערכות הגנה חופיות ואתרי אחסון ושיגור טילי שיוט באי טונב.

לפי ההודעה, גל התקיפות נמשך 90 דקות. "התקיפות פגעו עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף ספינות סוחר במצרי הורמוז", נכתב.