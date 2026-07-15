פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי התקיפות פגעו ביכולתה של איראן לתקוף ספינות במצר הורמוז
דורון פסקין | 15 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
ארה"ב השלימה גל תקיפות נוסף באיראן
פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) השלים לפני זמן קצר סבב תקיפות נוסף נגד איראן. לפי הודעה שפורסמה ב-X, צבא ארה"ב שיגר תחמושת מדויקת נגד מערכות הגנה חופיות ואתרי אחסון ושיגור טילי שיוט באי טונב.
לפי ההודעה, גל התקיפות נמשך 90 דקות. "התקיפות פגעו עוד יותר ביכולתה של איראן לתקוף ספינות סוחר במצרי הורמוז", נכתב.
אמש הודיע CENTCOM כי המצור על איראן חודש אתמול בשעה 23:00, שעון ישראל. ההודעה הדגישה כי המצור אינו חל על כלל התנועה הימית במפרץ, וכי צבא ארה"ב ימשיך לאפשר מעבר של כלי שייט שאינם מפרים את הוראות המצור.
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