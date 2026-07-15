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בית המשפט העליון פרסם צו על תנאי שיהיה בתוקף עד לדיון בעתירות נגד החוק

אורן שלום | 15 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

בג"ץ השהה את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים

לאחר שאמש אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק להקפאת מעצרם של עריקים, תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה, הוציא היום בג"ץ צו המקפיא את כניסת החוק לתוקף.

הצו ניתן בעקבות מספר עתירות נגד החוק, ומורה לכנסת להשיב לעתירות ולנמק מדוע אין לבטלו.

בהחלטה צוין כי דיון בעתירות יתקיים בהקדם, וכי המשיבים יגישו תצהיר תשובה לעתירות ותגובה לבקשות למתן צו ביניים עד ארבעה ימים לפני מועד הדיון שייקבע.

חרדים מפגינים נגד גיוס לצה"ל, 30 באוקטובר 2025

חרדים מפגינים נגד גיוס לצה"ל, 30 באוקטובר 2025 | צילום: FADEL SENNA/AFP via Getty Images

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