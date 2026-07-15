בג"ץ השהה את כניסתו לתוקף של החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים

לאחר שאמש אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק להקפאת מעצרם של עריקים, תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה, הוציא היום בג"ץ צו המקפיא את כניסת החוק לתוקף.

הצו ניתן בעקבות מספר עתירות נגד החוק, ומורה לכנסת להשיב לעתירות ולנמק מדוע אין לבטלו.