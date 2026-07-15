קובה בחשכה: משבר הדלק באי הולך ומחריף

קובה נכנסה אתמול בערב לקריסת חשמל ארצית נוספת, השלישית בתוך כשבוע וחצי. הקריסה השביתה את מערכת החשמל הלאומית באי והותירה מיליוני תושבים ללא אספקה סדירה, בזמן שהרשויות מנסות להקים מחדש את הרשת באמצעות מיקרו-מערכות מקומיות סביב בתי חולים, מתקני מים ושירותים חיוניים.

לפי חברת החשמל הממשלתית של קובה ומשרד האנרגיה והמכרות בהוואנה, התקלה אירעה אתמול בערב, לפי שעון ישראל. יחידה מספר 1 בתחנת הכוח התרמו-חשמלית פלטון יצאה מפעולה, וגרמה לניתוק מדורג של יחידות נוספות, עד לקריסה כלל-ארצית.