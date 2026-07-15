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קריסה שלישית של רשת החשמל בתוך כשבוע וחצי הותירה מיליוני תושבים ללא אספקה סדירה. בהוואנה מאשימים את הלחץ האמריקני, בעוד בוושינגטון מטילים את האחריות על המשטר הקובני

דורון פסקין | 15 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

קובה בחשכה: משבר הדלק באי הולך ומחריף

קובה נכנסה אתמול בערב לקריסת חשמל ארצית נוספת, השלישית בתוך כשבוע וחצי. הקריסה השביתה את מערכת החשמל הלאומית באי והותירה מיליוני תושבים ללא אספקה סדירה, בזמן שהרשויות מנסות להקים מחדש את הרשת באמצעות מיקרו-מערכות מקומיות סביב בתי חולים, מתקני מים ושירותים חיוניים.

לפי חברת החשמל הממשלתית של קובה ומשרד האנרגיה והמכרות בהוואנה, התקלה אירעה אתמול בערב, לפי שעון ישראל. יחידה מספר 1 בתחנת הכוח התרמו-חשמלית פלטון יצאה מפעולה, וגרמה לניתוק מדורג של יחידות נוספות, עד לקריסה כלל-ארצית.

אוסווני נונייס פניה, המנהל בפועל של חברת החשמל במחוז גרנמה, הסביר לכלי התקשורת כי יציאת היחידה בפלטון יצרה "תנודה חמורה בפרמטרים של המערכת" ו"שינוי חד בתדרים", שהובילו ל"ניתוק מדורג ולקריסה מוחלטת של מערכת החשמל הלאומית".

הפסקת חשמל בהוואנה, 6 ביולי 2026

הפסקת חשמל בהוואנה, 6 ביולי 2026 | צילום: YAMIL LAGE / AFP via Getty Images

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