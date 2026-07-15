על רקע חידוש השיחות היום בין ישראל ללבנון, אמר ג'וזף עאון כי "מתווה המסגרת הוא האפשרות הטובה ביותר הקיימת והוא כבר החל להניב תוצאות"
דורון פסקין | 15 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
נשיא לבנון: "וושינגטון החלה להקשיב לנו; התיק הלבנוני נמצא על שולחנו של נשיא ארה"ב"
נשיא לבנון, ג'וזף עאון, התייחס היום במהלך מפגש עם משלחת "המפגש האורתודוקסי" להסכם המסגרת עם ישראל ולמגעים בין המדינות.
דברים אלו נאמרו על רקע חידוש השיחות היום ברומא בין ישראל ללבנון, לאחר הסכם המסגרת שהושג בתום סבב השיחות הקודם.
לדבריו, שהובאו בסוכנות הידיעות הרשמית NNA, "מתווה המסגרת הוא האפשרות הטובה ביותר הקיימת והוא כבר החל להניב תוצאות".
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