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מצה"ל נמסר כי החייל העביר לסוכן איראני צילומים המתעדים יירוטים ופגיעות של טילים במהלך מבצע "עם כלביא". בהמשך הודה בפני גורם ביחידתו על הקשר עם הסוכן, ונעצר על ידי שב"כ

אורן שלום | 15 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

חייל בסדיר נידון לחמש שנות מאסר בגין עבירות ריגול עבור איראן

צה"ל הודיע היום כי בית הדין הצבאי גזר חמש שנות מאסר בפועל על חייל בסדיר שהורשע בעבירות של מגע עם סוכן זר ומסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב.

בעקבות המקרה נפתחה חקירה משותפת של היחידה לחקירות מיוחדות במצ"ח, היאחב"ל ושב"כ, שבסיומה הוגש נגד החייל כתב אישום.

מצה"ל נמסר כי במהלך שנת 2025 קיבל החייל לחשבון הטלגרם שלו הודעות מגורמים שונים, שחלקם זוהו כקשורים לאיראן, ובהן הצעות עבודה שונות. בהמשך פנה אליו סוכן איראני והציע לו תשלום בתמורה לביצוע משימות צילום.

חייל צה"ל סמוך לגבול רצועת עזה, 29 ביולי 2014, במהלך מבצע "צוק איתן" | צילום: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

חייל צה"ל סמוך לגבול רצועת עזה, 29 ביולי 2014, במהלך מבצע "צוק איתן" | צילום: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

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