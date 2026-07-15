חייל בסדיר נידון לחמש שנות מאסר בגין עבירות ריגול עבור איראן

צה"ל הודיע היום כי בית הדין הצבאי גזר חמש שנות מאסר בפועל על חייל בסדיר שהורשע בעבירות של מגע עם סוכן זר ומסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב.

בעקבות המקרה נפתחה חקירה משותפת של היחידה לחקירות מיוחדות במצ"ח, היאחב"ל ושב"כ, שבסיומה הוגש נגד החייל כתב אישום.