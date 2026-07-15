נשיא ארה"ב התייחס הלילה בריאיון לפוקס ניוז לתקיפות האמריקניות ולמהלכים הבאים מול איראן. "הדרך היחידה שבה אפשר לנהל משא ומתן עם האנשים האלה היא באמצעות כוח"
טראמפ: "נשבית את כל תחנות הכוח ואת כל הגשרים של איראן, אלא אם כן הם יגיעו לשולחן וינהלו משא ומתן"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס בריאיון לרשת פוקס ניוז שפורסם הלילה לתקיפות באיראן ולתוכניות האמריקניות להמשך.
"אין ספק שאנחנו מכים בהם קשות מאוד. צריך להכות בהם. אנחנו מכים בהם חזק מאוד מאוד. אנחנו פוגעים בכל דבר שיש להם לאורך החוף, לאורך קו המים. כשמסתכלים על מצר הורמוז עכשיו אנחנו מתקשים למצוא איפה בכלל נשאר להם משהו. אנחנו חייבים לעצור את זה. אנחנו חייבים להשאיר אותו פתוח", אמר טראמפ.
לדבריו, "הדרך היחידה שבה אפשר לנהל משא ומתן עם האנשים האלה היא באמצעות כוח, והכוח היחיד הוא כוח צבאי, וזה מה שעשינו. ואני מתכוון לכך שממש לפני יומיים היה לנו הסכם, ואז הם הפרו אותו ברגע האחרון".
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