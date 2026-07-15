טראמפ: "נשבית את כל תחנות הכוח ואת כל הגשרים של איראן, אלא אם כן הם יגיעו לשולחן וינהלו משא ומתן"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס בריאיון לרשת פוקס ניוז שפורסם הלילה לתקיפות באיראן ולתוכניות האמריקניות להמשך.

"אין ספק שאנחנו מכים בהם קשות מאוד. צריך להכות בהם. אנחנו מכים בהם חזק מאוד מאוד. אנחנו פוגעים בכל דבר שיש להם לאורך החוף, לאורך קו המים. כשמסתכלים על מצר הורמוז עכשיו אנחנו מתקשים למצוא איפה בכלל נשאר להם משהו. אנחנו חייבים לעצור את זה. אנחנו חייבים להשאיר אותו פתוח", אמר טראמפ.