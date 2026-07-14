שר הביטחון הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה למחיקת הרישום הפלילי של אלאור אזריה

דוברות שר הביטחון הודיעה כי שר הביטחון, ישראל כ"ץ, פנה היום לנשיא המדינה, יצחק הרצוג, בבקשה להעניק חנינה לאלאור אזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי בעניינו.

אזריה, ששירת כחובש פלוגתי בגדוד שמשון בחטיבת כפיר, הוזעק ב-24 במרץ 2016 לזירת פיגוע לאחר שחברו לפלוגה נדקר על ידי שני מחבלים. אחד מהם חוסל, והשני נפצע ממספר קליעים. אזריה, שהגיע לזירה לאחר נטרול המחבלים, ירה במחבל הפצוע והרג אותו. בפברואר 2017 הורשע אזריה בהריגת המחבל.

במכתבו לנשיא כתב כ"ץ כי חלף למעלה מעשור מאז האירוע ובמהלכו אזריה ריצה את מלוא עונש המאסר שנגזר עליו כבר בשנת 2018, וכי כיום מתבקש אך ורק לקצר את תקופת מחיקת הרישום הפלילי, לאחר שתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק כבר חלפה.