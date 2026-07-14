הכנסת אישרה: הקפאת מעצר תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ונחשבים עריקים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון לפיה יקבע הסדר מיוחד להקפאת מעצרם של עריקים, תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה.

תוקף ההסדר יהיה מיום פרסום החוק עד ה-30 בנובמבר 2026. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה, 54 חברי כנסת התנגדו. עם זאת, החוק צפוי לעבור לדיון בבית המשפט העליון בעקבות עתירות שהוגשו נגדו.