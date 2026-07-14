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החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית ויהיה בתוקף עד סוף חודש נובמבר. עם זאת, בג"ץ צפוי להכריע האם החוק יתבטל

אורן שלום | 14 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

הכנסת אישרה: הקפאת מעצר תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם ונחשבים עריקים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון לפיה יקבע הסדר מיוחד להקפאת מעצרם של עריקים, תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה.

תוקף ההסדר יהיה מיום פרסום החוק עד ה-30 בנובמבר 2026. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה, 54 חברי כנסת התנגדו. עם זאת, החוק צפוי לעבור לדיון בבית המשפט העליון בעקבות עתירות שהוגשו נגדו.

על פי הצעת החוק, מי שיוגדר תלמיד ישיבה הוא מי שלומד בישיבה לימודים תורניים, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ-45 שעות בשבוע, או מ-40 שעות בשבוע לגבי כולל, למעט בתקופות חופשה המקובלות בישיבות, שקבע שר הביטחון. שר הביטחון יגבש את רשימת הישיבות לעניין זה, בהתאם לאמות מידה שיקבע בתקנות.

מליאת הכנסת היום

מליאת הכנסת היום | צילום: דוברות הכנסת

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