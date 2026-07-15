ארה"ב ממשיכה לתקוף תשתיות צבאיות בדרום איראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי יאכוף את המצור על כלי שיט הנמצאים בדרכם לאיראן או ממנה
דורון פסקין | 15 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
המצור האמריקני על איראן חודש; טהראן הגיבה בירי לעבר בסיסים בכווית ובבחריין
העימות בין ארה"ב לאיראן המשיך הלילה, עם כניסתו לתוקף של המצור הימי האמריקני המחודש על נמלי איראן, המשך התקיפות האמריקניות בשטח המדינה ותגובה איראנית נגד יעדים צבאיים אמריקניים בכווית ובבחריין.
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע כי המצור חודש אתמול בשעה 23:00, שעון ישראל. כוחות אמריקניים יאכפו את המצור על כלי שייט העושים את דרכם לנמלים ולאזורי חוף באיראן או יוצאים מהם.
ההודעה הדגישה כי המצור אינו חל על כלל התנועה הימית במפרץ, וכי צבא ארה"ב ימשיך לאפשר מעבר של כלי שייט שאינם מפרים את הוראות המצור. מלחים וחברות ספנות נקראו לעקוב אחר הודעות רשמיות לימאים וליצור קשר עם הכוחות האמריקניים בערוץ הקשר הימי 16 באזור מפרץ עומאן ובנקודות הגישה למצר הורמוז.
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