המצור האמריקני על איראן חודש; טהראן הגיבה בירי לעבר בסיסים בכווית ובבחריין

העימות בין ארה"ב לאיראן המשיך הלילה, עם כניסתו לתוקף של המצור הימי האמריקני המחודש על נמלי איראן, המשך התקיפות האמריקניות בשטח המדינה ותגובה איראנית נגד יעדים צבאיים אמריקניים בכווית ובבחריין.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע כי המצור חודש אתמול בשעה 23:00, שעון ישראל. כוחות אמריקניים יאכפו את המצור על כלי שייט העושים את דרכם לנמלים ולאזורי חוף באיראן או יוצאים מהם.