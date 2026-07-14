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שעות לאחר שהחות'ים שיגרו טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר נמל התעופה באבהא, דווח על תקיפות אוויריות במחוז סעדה שבצפון תימן

דורון פסקין | 14 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

הסלמה בתימן: לאחר הירי לעבר סעודיה – מעוז החות'ים הותקף הלילה

ההסלמה בתימן, שהחלה אתמול, נמשכה במהלך הלילה. לפנות בוקר דווח על תקיפות אוויריות נגד יעדים במחוז סעדה שבצפון תימן, הנחשב למעוז המרכזי של הנהגת החות'ים.

מקורות מקומיים וכלי תקשורת ערביים דיווחו כי כמה פיצוצים עזים נשמעו בסעדה וכי התקיפות כוונו לאתרים צבאיים של החות'ים בכמה אזורים במחוז. בשלב זה לא פורסמו פרטים על היעדים שהותקפו, ואף גורם לא קיבל אחריות לתקיפות.

התקיפות בסעדה אירעו לאחר שהחות'ים הודיעו אמש כי ביצעו פעולה משולבת נגד נמל התעופה באבהא, באמצעות כמה טילים בליסטיים וכטב"מים. דובר הכוחות החות'יים, יחיא סריע, טען כי הפעולה בוצעה בתגובה לתקיפת מסלול ההמראה בנמל התעופה בצנעא וכי היא "השיגה את יעדיה".

כוחות חות'ים בצנעא, 26 במרץ 2026

כוחות חות'ים בצנעא, 26 במרץ 2026 | צילום: Mohammed HUWAIS / AFP via Getty Images

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