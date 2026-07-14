הסלמה בתימן: לאחר הירי לעבר סעודיה – מעוז החות'ים הותקף הלילה

ההסלמה בתימן, שהחלה אתמול, נמשכה במהלך הלילה. לפנות בוקר דווח על תקיפות אוויריות נגד יעדים במחוז סעדה שבצפון תימן, הנחשב למעוז המרכזי של הנהגת החות'ים.

מקורות מקומיים וכלי תקשורת ערביים דיווחו כי כמה פיצוצים עזים נשמעו בסעדה וכי התקיפות כוונו לאתרים צבאיים של החות'ים בכמה אזורים במחוז. בשלב זה לא פורסמו פרטים על היעדים שהותקפו, ואף גורם לא קיבל אחריות לתקיפות.