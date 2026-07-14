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צבא ארה"ב הודיע כי גל התקיפות, שהתבצע לילה שלישי ברציפות, נמשך כחמש שעות וכלל פגיעה במערכי טילים, כטב"מים והגנת חופים בדרום איראן

דורון פסקין | 14 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

לילה של תקיפות במפרץ: ארה"ב תקפה יעדים באיראן; טהראן ירתה לעבר יעדים אמריקניים

ארה"ב השלימה לפנות בוקר גל תקיפות נוסף, לילה שלישי ברציפות, נגד מטרות צבאיות בדרום איראן ובאזור המפרץ. במקביל הודיעו צבא איראן ומשמרות המהפכה כי תקפו בטילים ובכלי טיס בלתי מאוישים מתקנים אמריקניים בבחריין ובכווית, וכן ירו לעבר כלי שייט אמריקני.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, מסר כי המבצע נמשך כחמש שעות והסתיים בשעה 05:15 לפי שעון ישראל. הכוחות האמריקניים תקפו מטרות צבאיות בבושהר, צ'באהאר, ג'אסק, כונארכ, האי אבו מוסא ובנדר עבאס.

לדבריו, בתקיפות נעשה שימוש בחימוש מדויק נגד מערכות איראניות להגנת החופים, אתרי טילים וכטב"מים ויכולות צבאיות ימיות, במטרה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף אוניות סוחר העוברות במצר הורמוז.

ספינות במצר הורמוז, 4 במאי 2026

ספינות במצר הורמוז, 4 במאי 2026 | צילום: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP via Getty Images

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