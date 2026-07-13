כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הממשלה הניחה על שולחן הפרלמנט תקנות, שיאפשרו, לאחר שיאושרו בשני בתי הפרלמנט, להטיל סנקציות פליליות על כל מי שיפעל עבור משמרות המהפכה

דורון פסקין | 13 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

בריטניה נערכת להפללת פעילות עוינת מטעם משמרות המהפכה בשטחה

ממשלת בריטניה הניחה היום על שולחן הפרלמנט הצהרה רשמית בנוגע לכוונתה לסווג את משמרות המהפכה של איראן כגוף המעורב בפעילות עוינת מטעם מדינה זרה.

בהצהרה כתובה שהגישה שרת המדינה לענייני ביטחון, אנג'לה איגל, נמסר כי התקנות החדשות הועברו לאישור שני בתי הפרלמנט. לאחר אישורן, ניתן יהיה להטיל סנקציות פליליות מחמירות על כל אדם או גוף שיפעלו עבור משמרות המהפכה, בשמם או מטעמם בשטחי הממלכה.

המהלך מתאפשר מכוח "חוק הביטחון הלאומי – איומי מדינה", שקיבל את הסכמת המלך ב-8 ביולי, לאחר שקודם בהליך חקיקה מואץ שהחל ב-9 ביוני.

הפגנה נגד המשטר האיראני בלונדון, 11 בינואר 2026

הפגנה נגד המשטר האיראני בלונדון, 11 בינואר 2026 | צילום: Alishia Abodunde/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
השרה לשעבר אן וידקומב, 24 בפברואר 2025
היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה קיבלה את הובלת תיק הרצח של השרה לשעבר אן וידקומב

דורון פסקין

וידקומב, שהייתה מזוהה עם הימין השמרני, נמצאה מתה בביתה בשבוע שעבר. לדברי המשטרה, מידע וראיות חדשים שהתגלו במסגרת החקירה העלו חשד שלרצח היה מניע טרוריסטי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 15 ביולי 2025
טראמפ: "אנו משיבים את המצור הימי על איראן"

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע כי ארה"ב תהיה מעתה ואילך מוכרת כ"שומרת מצר הורמוז", והיא תקבל החזר בשיעור של 20% מכל מטען שישונע במצר

תיעוד מהתקיפה בנמל התעופה בצנעא שעלה לרשתות
תימן מתקרבת לחידוש המלחמה? מסלול נמל התעופה בצנעא הותקף, החות'ים מאיימים על סעודיה

דורון פסקין

ממשלת תימן הודיעה כי היא ביצעה את התקיפה; החות'ים לא קיבלו זאת והאשימו: "המשטר הסעודי הכריז מלחמה"

כוחות צה"ל במהלך פטרול מדרום לחברון, 3 ביולי 2026
דיווח קטארי: ישראל מגבירה את האכיפה נגד רחפנים ביו"ש; החשש – העתקת המודל מעזה ולבנון

דורון פסקין

העיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד" דיווח כי עשרות פלסטינים נעצרו בחודשים האחרונים ורחפנים הוחרמו מבתי עסק

הקרמלין במוסקבה, 4 בפברואר 2026
שלושה הרוגים במתקפת כטב"מים נרחבת על מחוז מוסקבה

דורון פסקין

משרד ההגנה הרוסי דיווח כי במהלך הלילה יורטו 342 כטב"מים, בהם 81 באזור מוסקבה

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024
דובר משרד החוץ של איראן: מזכר ההבנות נכנס לשלב של משבר

דורון פסקין

אסמאעיל בקאא'י הצהיר כי "כל עוד הצד השני מפר את התחייבויותיו, גם אנחנו לא נקיים את מזכר ההבנות"

שתפו: