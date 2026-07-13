בריטניה נערכת להפללת פעילות עוינת מטעם משמרות המהפכה בשטחה

ממשלת בריטניה הניחה היום על שולחן הפרלמנט הצהרה רשמית בנוגע לכוונתה לסווג את משמרות המהפכה של איראן כגוף המעורב בפעילות עוינת מטעם מדינה זרה.

בהצהרה כתובה שהגישה שרת המדינה לענייני ביטחון, אנג'לה איגל, נמסר כי התקנות החדשות הועברו לאישור שני בתי הפרלמנט. לאחר אישורן, ניתן יהיה להטיל סנקציות פליליות מחמירות על כל אדם או גוף שיפעלו עבור משמרות המהפכה, בשמם או מטעמם בשטחי הממלכה.