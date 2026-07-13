הממשלה הניחה על שולחן הפרלמנט תקנות, שיאפשרו, לאחר שיאושרו בשני בתי הפרלמנט, להטיל סנקציות פליליות על כל מי שיפעל עבור משמרות המהפכה
דורון פסקין | 13 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
בריטניה נערכת להפללת פעילות עוינת מטעם משמרות המהפכה בשטחה
ממשלת בריטניה הניחה היום על שולחן הפרלמנט הצהרה רשמית בנוגע לכוונתה לסווג את משמרות המהפכה של איראן כגוף המעורב בפעילות עוינת מטעם מדינה זרה.
בהצהרה כתובה שהגישה שרת המדינה לענייני ביטחון, אנג'לה איגל, נמסר כי התקנות החדשות הועברו לאישור שני בתי הפרלמנט. לאחר אישורן, ניתן יהיה להטיל סנקציות פליליות מחמירות על כל אדם או גוף שיפעלו עבור משמרות המהפכה, בשמם או מטעמם בשטחי הממלכה.
המהלך מתאפשר מכוח "חוק הביטחון הלאומי – איומי מדינה", שקיבל את הסכמת המלך ב-8 ביולי, לאחר שקודם בהליך חקיקה מואץ שהחל ב-9 ביוני.
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