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וידקומב, שהייתה מזוהה עם הימין השמרני, נמצאה מתה בביתה בשבוע שעבר. לדברי המשטרה, מידע וראיות חדשים שהתגלו במסגרת החקירה העלו חשד שלרצח היה מניע טרוריסטי

דורון פסקין | 13 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳

היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה קיבלה את הובלת תיק הרצח של השרה לשעבר אן וידקומב

היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה קיבלה לידיה את חקירת רציחתה של הפוליטיקאית הבריטית הוותיקה אן וידקומב, לאחר שמידע וראיות חדשים העלו חשד שלמעשה היה מניע טרוריסטי.

וידקומב, בת 78, נמצאה ב-9 ביולי ללא רוח חיים בביתה שבהייטור, במחוז דבון שבדרום-מערב אנגליה. על גופתה נמצאו חבלות קשות. תחילה נפתחה חקירת רצח רגילה, והמשטרה המקומית אף מסרה כי בדיקה ראשונית לא העלתה חשד למניע טרוריסטי או פוליטי.

ביום שבת נעצר ברותרהאם שבדרום יורקשייר גבר בריטי בן 28 בחשד לרצח. בהמשך הורחבה עילת מעצרו לחשד לביצוע, להכנה או להסתה למעשי טרור. לדברי המשטרה, מידע וראיות חדשים שהתגלו במסגרת חקירה שהוגדרה "דינמית ומורכבת" הובילו לשינוי באופן ניהול התיק.

השרה לשעבר אן וידקומב, 24 בפברואר 2025

השרה לשעבר אן וידקומב, 24 בפברואר 2025 | צילום: Hugh Hastings/Getty Images

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