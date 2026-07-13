היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה קיבלה את הובלת תיק הרצח של השרה לשעבר אן וידקומב

היחידה ללוחמה בטרור בבריטניה קיבלה לידיה את חקירת רציחתה של הפוליטיקאית הבריטית הוותיקה אן וידקומב, לאחר שמידע וראיות חדשים העלו חשד שלמעשה היה מניע טרוריסטי.

וידקומב, בת 78, נמצאה ב-9 ביולי ללא רוח חיים בביתה שבהייטור, במחוז דבון שבדרום-מערב אנגליה. על גופתה נמצאו חבלות קשות. תחילה נפתחה חקירת רצח רגילה, והמשטרה המקומית אף מסרה כי בדיקה ראשונית לא העלתה חשד למניע טרוריסטי או פוליטי.