נשיא ארה"ב הודיע כי ארה"ב תהיה מעתה ואילך מוכרת כ"שומרת מצר הורמוז", והיא תקבל החזר בשיעור של 20% מכל מטען שישונע במצר
טראמפ: "אנו משיבים את המצור הימי על איראן"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע היום בפוסט שפרסם על השבת המצור הימי על איראן.
"מצר הורמוז פתוח, ויישאר פתוח, עם איראן או בלעדיה. אנו משיבים על כנו את המצור האיראני, שנקרא כך משום שהוא מונע אך ורק מספינותיה של איראן או מלקוחותיה להיכנס או לצאת", כתב טראמפ.
לדבריו, "לכל המדינות האחרות יתאפשר שימוש הוגן וחופשי במצר".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו