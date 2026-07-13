טראמפ: "אנו משיבים את המצור הימי על איראן"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע היום בפוסט שפרסם על השבת המצור הימי על איראן.

"מצר הורמוז פתוח, ויישאר פתוח, עם איראן או בלעדיה. אנו משיבים על כנו את המצור האיראני, שנקרא כך משום שהוא מונע אך ורק מספינותיה של איראן או מלקוחותיה להיכנס או לצאת", כתב טראמפ.