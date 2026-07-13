תימן מתקרבת לחידוש המלחמה? מסלול נמל התעופה בצנעא הותקף, החות'ים מאיימים על סעודיה

המתיחות בתימן החריפה היום, לאחר שמשרד ההגנה של הממשלה המוכרת על ידי הקהילה הבין-לאומית הודיע כי כוחותיו תקפו את מסלול ההמראה והנחיתה בנמל התעופה הבין-לאומי בצנעא, הנשלט על ידי החות'ים.

לפי הודעת המשרד, התקיפה בוצעה לאחר שמטוס איראני נחת בנמל התעופה בשעות הבוקר והמריא מצנעא כשעה לאחר מכן.