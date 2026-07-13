הממשלה בתימן, המוכרת על ידי הקהילה הבין לאומית, הודיעה כי היא ביצעה את התקיפה; החות'ים לא קיבלו זאת והאשימו: "המשטר הסעודי הכריז מלחמה"
דורון פסקין | 13 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
תימן מתקרבת לחידוש המלחמה? מסלול נמל התעופה בצנעא הותקף, החות'ים מאיימים על סעודיה
המתיחות בתימן החריפה היום, לאחר שמשרד ההגנה של הממשלה המוכרת על ידי הקהילה הבין-לאומית הודיע כי כוחותיו תקפו את מסלול ההמראה והנחיתה בנמל התעופה הבין-לאומי בצנעא, הנשלט על ידי החות'ים.
לפי הודעת המשרד, התקיפה בוצעה לאחר שמטוס איראני נחת בנמל התעופה בשעות הבוקר והמריא מצנעא כשעה לאחר מכן.
שר ההגנה התימני, הגנרל טאהר עלי עידה אל-עקילי, הצהיר כי "סבלנות הממשלה פקעה" לנוכח כניסתם של מטוסים איראניים למרחב האווירי של תימן. לדבריו, הכוחות התימניים יתמודדו עם "מטוסים איראניים עוינים בכל האמצעים העומדים לרשותם".
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